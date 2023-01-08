Три ефективні способи висушити волосся взимку без фена

Найпростіші способи зробити так, щоб волосся висохло максимально швидко

Зима — це постійні турботи. Окрім того, що в холодну пору можна як промочити ноги, так і добряче відморозити, або ж гепнутися на слизькій дорозі, так ще й вийти на вулицю з мокрою чи навіть трохи вологою головою не вийде.

Якщо ви щойно помили волосся, а висушити його феном немає змоги, не турбуйтеся — дуже скоро ви таки зможете вийти з дому. Як зробити волосся сухим без використання фена, розповідає Ukr.Media. Сайт пропонує відразу три робочих лайфхаки — для різних випадків і в залежності від того, наскільки швидко ви хочете висушити мокре волосся.

Підготовчий етап і висушування волосся рушником

Починаємо сушити волосся з видалення зайвої вологи: візьміть сухий рушник і ретельно промокніть кожне пасмо, закутуючи його в тканину і віджимаючи. Будьте обережні, адже вологе волосся легко пошкодити, тому терти його або розтягувати не варто.

Якщо у вас довге волосся і рушник швидко став вологим, беріть інший — сухий. Пам’ятайте, що якщо будете терти мокру голову таким же рушником, сподіватися на вау-ефект — марно.

Найкраще обирати рушник із мікрофібри, оскільки ці волокна м'які й ефективніше вбирають воду, а значить, швидше висушать ваше волосся.

Відокремлюйте пасма шириною приблизно 5 см і проходьтеся по них рушником від коріння до самих кінчиків. Повторюйте таку процедуру декілька разів.

Коли ваше волосся буде вже не мокрим, а вологим, добре його розчешіть. Найкраще використовувати гребінець з широкими зубчиками — так ви точно не пошкодите волосся.

Метод двох рушників

За неможливості скористатися феном, це буде, мабуть, найшвидший спосіб висушити волосся. Але цей лайфхак спрацює лише за умови, що у вас є опалення і батареї досить гарячі.

Покладіть сухий рушник на батарею, а самі тим часом підсушуйте пасма іншим рушником — за методами, описаними вище. Потім зніміть рушник з батареї та обмотайте ним вологе волосся. Зачекайте 5 хв — тепло від розігрітого рушника допоможе волоссю швидше сохнути. Можете повторити таку процедуру, щоб справа йшла ще швидше.

Паперові рушники

Ще одна можливість підсушити вологе волосся — використання паперових рушників. Але вони мають бути досить щільними, щоб папір не залишився у вас на голові. Метод простий: після того, як підсушите щойно вимите волосся рушником з мікрофібри, пройдіться по кожному пасму паперовим рушником.

Раніше ми розповідали, у якій кімнаті дому не можна сушити одяг. Якщо ви не дослухаєтеся до цієї поради, ризикуєте розвести вдома зайву вогкість і плісняву.