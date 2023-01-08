Що робити, щоб шкіряні чоботи блищали, не було вологи і запаху: лайфхаки з колготками

Не поспішайте викидати рвані колготки

Навіть найдорожчі та наймодніші колготки з часом зношуються. Однак не поспішайте їх викидати — вони ще можуть стати в пригоді у побуті. Наприклад, використовувати старі, рвані і вже непотрібні колготки для догляду за шкіряним взуттям.

Лайфхаки з колготками допоможуть зберегти взуття у кращому вигляді та позбавити від вологи і неприємного запаху всередині. Про це пише cpykami.

Як використовувати колготки

Щоб шкіряне взуття було добре відполіроване і більше не промокало, відрізаємо шматочок колготок і змочуємо в рициновій олії. Натираємо ними чисте взуття.

Колготки також вбирають вологу і усувають неприємний запах. Для цього відрізаємо шматочок колготок. Зав’язуємо з одного боку, щоб вийшов мішечок. Насипаємо 2 ст. л. соди і стільки ж солі. Зав’язуємо. Якщо просипається і є дірки — відрізаємо ще шматочок колготок. Мішечок кладемо всередину взуття та залишаємо так на ніч. На ранок від вологи і "амбре" не залишиться і сліду!

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