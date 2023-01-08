Щоб окуляри не запітніли: чотири способи назавжди позбутися проблеми

Засіб від запітніння знайдеться у будь-якому будинку

Кожен, хто носив будь-які окуляри взимку знає, як іноді буває проблематично позбутися від запотівання лінз, особливо якщо часто заходити з холоду в тепле приміщення.

Втім, як інформує ukr.media, є прості та дієві способи позбавитися цієї проблеми, а необхідні для цього кошти можна знайти в будь-якому будинку.

Основні причини запотівання лінз найчастіше полягають у перепаді температур, через які в теплому приміщенні на холодних склах окулярів утворюються краплі конденсату. Так само запотівання може утворитися і через повітря, що видихається.

Ну а щоб на окулярах не накопичувався конденсат, можна скористатися кількома простими лайфхаками.

Береться невелика кількість шампуню і змішується з водою в пропорціях 1 до 1. Розчин, що вийшов, треба нанести на суху ганчірку, після чого протерти нею окуляри. Потім лінзи треба витерти досуха і можна спокійно виходити на мороз.

Замість шампуню можна використовувати рідке мило, яке не треба навіть розводити у воді.

Добре підійде для цих цілей гліцерин, його треба наносити на скло з обох боків. Склом треба дати висохнути, а потім протерти сухою ганчіркою.

Можна використовувати сухе мило. Для цього лінзи треба змочити водою, а потім провести по них бруском і витерти сухою ганчіркою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в якій кімнаті вдома не можна висушувати одяг. Якщо ви не прислухаєтеся до цієї поради, ризикуєте розвести вдома зайву вогкість та плісняву.