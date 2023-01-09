Щоб позбутися "ковзанки" у дворі, полийте доріжки цим розчином: результат миттєвий

Боротися з льодом на доріжках допоможуть підручні засоби

З приходом холодів і морозів кожен охочий і навіть ті, хто цього зовсім не хоче, має можливість покататися на ковзанці під назвою слизькі доріжки. "Стандартне" розв'язання проблеми — сіль або пісок, проте вони не завжди працюють. Що ж робити, щоб позбутися кірки льоду на дорозі ?

Як зазначає портал "Смачно+", досвідчені дачники та власники приватних будинків уже давно знайшли вихід із цієї ситуації. Що треба робити – читайте далі.

Чим обробити доріжки біля будинку, щоб вони не були слизькими

Вам знадобиться вода, засоби для миття посуду та технічний спирт. Змішайте два літри теплої води з п’ятьма ложками мийного та влийте ще 100 мілілітрів технічного спирту. Цим розчином залийте стежки.

Також може допомогти ще суміш окропу та оцту. Зміщуйте рідини в рівних пропорціях і полийте зледенілі доріжки. Після такого поливу крижана кірка швидко зникне.

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