Зберегти тепло в будинку та забезпечити його на ніч: поради від Червоного Хреста
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Прості правила можуть допомогти провести холодний сезон у комфорті
Зима в Україні різко продемонструвала від'ємні температури — в деяких областях мороз опустився до -20 за Цельсієм. У випадках різкого зниження температури важливо не забувати, що стабільне середовище важливе для здоров’я. Британський Червоний Хрест нагадує, що температура середовища має бути близько +18.
Організація опублікувала поради, як підтримувати себе без центрального опалення. Поради стосуються як самопідтримки тепла, так і рівня тепла в будинку та порад з облаштування на ніч.
Щоб підтримувати тепло у собі:
- носити багато шарів одягу, щоб утримати тепло, використовуйте шкарпетки та тапочки
- віддавайте перевагу здоровій їжі та теплим напоям протягом дня, уникайте алкоголю
- не сидіть, а бути активним.
Щоб підтримувати тепло у будинку
- відкривайте штори вдень, а як тільки сонце сідає їх потрібно закрити щільніше
- утепліть щілини навколо вікон та дверей
- відсуньте ліжко від зовнішньої стіни
- використовуйте килими на підлозі
- боріться з конденсатом, він може перетворитися на плісняву.
Щоб уночі було тепло
Важливо, щоби вночі в спальні було тепло. Її потрібно підготувати, як і інші кімнати, ліквідувавши протяги та утепливши підлогу килимами.
- використовуйте додаткові ковдри та теплу постільну білизну (фліс, фланель)
- з теплих матеріалів повинна також бути зроблена і піжама
- обтяжені ковдри не пускають у ліжко протяг, а електричні здатні забезпечити постійне джерело тепла протягом усієї ночі
- використовуйте грілку як безпечне джерело тепла на ніч.
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