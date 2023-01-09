Рус

Зберегти тепло в будинку та забезпечити його на ніч: поради від Червоного Хреста

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зимові аксесуари можуть стати в нагоді і всередині квартири Новина оновлена 09 січня 2023, 08:17
Зимові аксесуари можуть стати в нагоді і всередині квартири. Фото realist.online

Прості правила можуть допомогти провести холодний сезон у комфорті

Зима в Україні різко продемонструвала від'ємні температури — в деяких областях мороз опустився до -20 за Цельсієм. У випадках різкого зниження температури важливо не забувати, що стабільне середовище важливе для здоров’я. Британський Червоний Хрест нагадує, що температура середовища має бути близько +18.

Організація опублікувала поради, як підтримувати себе без центрального опалення. Поради стосуються як самопідтримки тепла, так і рівня тепла в будинку та порад з облаштування на ніч.

Щоб підтримувати тепло у собі:

  • носити багато шарів одягу, щоб утримати тепло, використовуйте шкарпетки та тапочки
  • віддавайте перевагу здоровій їжі та теплим напоям протягом дня, уникайте алкоголю
  • не сидіть, а бути активним.

Щоб підтримувати тепло у будинку

  • відкривайте штори вдень, а як тільки сонце сідає їх потрібно закрити щільніше
  • утепліть щілини навколо вікон та дверей
  • відсуньте ліжко від зовнішньої стіни
  • використовуйте килими на підлозі
  • боріться з конденсатом, він може перетворитися на плісняву.

Щоб уночі було тепло

Важливо, щоби вночі в спальні було тепло. Її потрібно підготувати, як і інші кімнати, ліквідувавши протяги та утепливши підлогу килимами.

  • використовуйте додаткові ковдри та теплу постільну білизну (фліс, фланель)
  • з теплих матеріалів повинна також бути зроблена і піжама
  • обтяжені ковдри не пускають у ліжко протяг, а електричні здатні забезпечити постійне джерело тепла протягом усієї ночі
  • використовуйте грілку як безпечне джерело тепла на ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно одягатися за погодою взимку. Секрети є і в утепленні взуття.

Теги:
#Сон #Тепло #Зима