Зберегти тепло в будинку та забезпечити його на ніч: поради від Червоного Хреста

Прості правила можуть допомогти провести холодний сезон у комфорті

Зима в Україні різко продемонструвала від'ємні температури — в деяких областях мороз опустився до -20 за Цельсієм. У випадках різкого зниження температури важливо не забувати, що стабільне середовище важливе для здоров’я. Британський Червоний Хрест нагадує, що температура середовища має бути близько +18.

Організація опублікувала поради, як підтримувати себе без центрального опалення. Поради стосуються як самопідтримки тепла, так і рівня тепла в будинку та порад з облаштування на ніч.

Щоб підтримувати тепло у собі:

носити багато шарів одягу, щоб утримати тепло, використовуйте шкарпетки та тапочки

віддавайте перевагу здоровій їжі та теплим напоям протягом дня, уникайте алкоголю

не сидіть, а бути активним.

Щоб підтримувати тепло у будинку

відкривайте штори вдень, а як тільки сонце сідає їх потрібно закрити щільніше

утепліть щілини навколо вікон та дверей

відсуньте ліжко від зовнішньої стіни

використовуйте килими на підлозі

боріться з конденсатом, він може перетворитися на плісняву.

Щоб уночі було тепло

Важливо, щоби вночі в спальні було тепло. Її потрібно підготувати, як і інші кімнати, ліквідувавши протяги та утепливши підлогу килимами.

використовуйте додаткові ковдри та теплу постільну білизну (фліс, фланель)

з теплих матеріалів повинна також бути зроблена і піжама

обтяжені ковдри не пускають у ліжко протяг, а електричні здатні забезпечити постійне джерело тепла протягом усієї ночі

використовуйте грілку як безпечне джерело тепла на ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно одягатися за погодою взимку. Секрети є і в утепленні взуття.