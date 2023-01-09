Зимовий лайфхак для водіїв: як зробити, щоб "двірники" не примерзали до скла

Експерти розповіли, як безпечно відновити роботу склоочисників, а чого робити в такому випадку точно не можна

Зимовий період – один із небезпечних, як для водіїв-початківців, так і для досвідчених автомобілістів. При зниженні температури та випадінні снігу у власників авто з’являється чимало турбот: починаючи від необхідності змінити гуму й прогрівати машину, і закінчуючи тим, що автомобіль час від часу доводиться "звільняти" від крижаної кірки.

Ще одна поширена взимку проблема — "двірники", які примерзають до лобового скла і можуть зламатися. Що робити, аби вберегтися від такої неприємності, розповідають експерти "Авто Світ".

1 порада: Правильний підігрів

Якщо ви можете потрапити у салон авто (адже буває, що примерзають і двері), запустіть двигун і направте потік повітря кліматичної системи на лобове скло. Важливо увімкнути саме цю систему, а не вбудований електричний обігрів, адже в останньому випадку від різкого перепаду температури може тріснути скло.

2 порада: Механічне очищення

Якщо маєте скребок від льоду, спробуйте очистити скло механічним способом, поки воно нагрівається з боку салону. Так процес помітно пришвидшиться.

3 порада: Склоомивач та спеціальні засоби

Якщо в багажнику є каністра з зимовим омивачем чи спеціальний засіб для розморожування скла, можна використати їх – спирт може допомогти послабити крижану хватку. Допоможе, наприклад, рідина, що містить більш як 35% спирту. Це найдешевший спосіб, але ефект, на жаль, протримається недовго.

Що не можна робити, якщо примерзли "двірники"

В жодному разі не можна поливати замерзле скло окропом – тріщина в такому випадку гарантована. Не варто намагатися відірвати примерзлий склоочисник руками – зламаєте. Не намагайтеся скористатися вбудованою системою омивання скла, бо вона відразу запускає примерзлі склоочисники — так ви можете їх зламати. Не намагайтеся підкласти щось під "двірники" (наприклад, картон, як це часто радять) — з часом після таких "лайфхаків" склоочисники перестануть нормально прилягати до скла. Ще одна не надто дієва порада — заздалегідь обробляти щітки склоочисників силіконовими засобами. З цією рекомендацією треба бути обережними, адже зазвичай перед самим паркуванням таке робити ніхто не стане (ми ж завжди кудись поспішаємо), а якщо обробити "двірники" наперед, то за день від силікону уже нічого не залишитися. Та і якість очищення скла після цього може змінитися не на краще.

Раніше "Телеграф" розповідав про лайфхаки для розморожування лобового скла машини. Ці прості хитрощі допоможуть швидко впоратися з проблемою і не нашкодити при цьому улюбленій машині.