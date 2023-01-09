Обдурити тіло і не замерзнути: п'ять ефективних порад, як зігрітися взимку

Ці прості способи допоможуть вам зігрітися взимку

Україну накрили обіцяні синоптиками морози, а це означає, що треба запасатись лайфхаками, як зігрітися на вулиці. Однак з плановими відключеннями, що повернулися після свят, українці не можуть деякий час використовувати й обігрівачі, а значить необхідно знати, як зігрітися і в приміщенні.

Є кілька ефективних способів, які допоможуть обдурити тіло та зігрітися, коли ви перебуваєте в холодному приміщенні або ж на вулиці у морози, передає видання Insider.

Одяг

Одне з важливих правил, щоб не замерзнути взимку — багатошаровість одягу. Декілька шарів утримають тепло і допоможуть запобігти потовиділення. Нижній шар повинен бути з, наприклад, поліестеру, вовни або шовку. Далі — утеплена сорочка з довгим рукавом, светр чи кардиган. Низ також має бути утеплений. Це можуть бути термобілизна, теплі колготи, щільні лосини, штани, а також теплі шкарпетки. Також потрібно не забути про рукавички, шарф і шапку.

Шарф

Щоб утеплитись, недостатньо просто накинути шарф на шию. Його потрібно правильно зав’язати спереду, щоб він не давав холодному повітрю проникати. Або можна накинути шарф на шию спереду так, щоб кінці звисали назад на плечі. Потім кінці потрібно схрестити за головою і вивести їх уперед. Схрестіть кінці один з одним і протягніть в один кінець таким чином, щоб вийшов вільний вузол.

Дихальні техніки

Цей спосіб також допомагає тілу зігрітися. Необхідно зробити глибокий вдих, на видиху скоротити м’язи живота та тазу. В іншій техніці потрібно стиснути задню стінку горла, повільно вдихаючи й видихаючи через ніс.

Їжа

Їжа також є чудовим способом зігрітися. Для цього потрібно з’їсти що-небудь калорійне або випити зігріваючий напій. У момент, коли організм перетравлює продукти, він починає виробляти енергію, що дає тепло. А жирна та калорійна їжа перетравлюється набагато повільніше.

Ліжко

Щоб уночі було тепло, необхідно правильно застелити ліжко. Для цього потрібно використовувати той самий принцип багатошаровості. Тобто постелити кілька ковдр. Простирадло має бути фланелевим. Першою має бути найтепліша ковдра, а зверху можна сховатися важким пледом або двома.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не замерзнути взимку у квартирі без опалення. Сім простих, але ефективних порад допоможуть вам утеплити своє житло та зігрітися.