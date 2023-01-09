Небезпечні дати у січні: коли Землю накриє наступна магнітна буря

У січні буде ще кілька магнітних бур

На початку 2023 року Землю вже встигла накрити магнітна буря, проте цього місяця вона буде не єдиною. Вже незабаром нашу планету знову буде "штормити".

Про це інформують у Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

Так, згідно з прогнозами, цього місяця чекає ще кілька магнітних бур. Наступна накриє Землю 20 січня. Потім підвищення геомагнітної активності відбудеться 27 січня.

Також у цьому прогнозі зазначається, що 18 січня геомагнітне поле буде збудженим. В інші дні цього місяця ситуація буде спокійнішою.

Водночас сайт Meteoagent, використовуючи інформацію із супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, пише про те, що висока штормова активність очікується також 19 та 23 січня.

Для довідки: геомагнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі тривалістю від кількох годин до кількох діб. Таке явище може призвести до збою роботи техніки, а також зміни поведінки тварин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 10 по 13 січня відбуватимуться слабкі обурення у магнітосфері. Деякі люди можуть відчути вплив бурі на своєму здоров'ї.