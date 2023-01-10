Вогкість буде не страшна: дешеві способи захистити зимове взуття від вологи
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Ці засоби підійдуть для взуття як з натуральної шкіри, так і зі шкірозамінника.
Зима – це завжди дуже багато вологи, тому ваше зимове взуття завжди має бути готове до будь-якої погоди, чи це багато снігу, сльоти або ожеледиці. Ми вже писали, як зробити черевики та чобітки менш слизькими, а тепер хочемо розповісти, як захистити своє взуття від вологи за справжні копійки. Для цього знадобляться народні методи та підручні засоби. Ці лайфхаки дозволять вам тримати свої ніжки у сухості всю зиму.
Як зазначає Ukr.Media, перед тим, як випробовувати один з наступних варіантів, вам необхідно перевірити взуття на наявність дефектів у підошві, та оглянути всі шви. Цілком можливо, що волога потрапляє всередину саме через них. Якщо ніяких дефектів немає, можете сміливо приступати до обробки взуття.
Три дешеві лайфхаки порятунку зимового взуття від вологи
- Спосіб №1
Змішайте натертий на тертці парафін (1 ч. л.) з бензином для запальничок (100 мл) і дочекайтеся, коли парафінова стружка розтане. Після отриманої рідкої суміші просочіть чисту ганчірку або ватяний диск і нанесіть на взуття, і залиште на 8-12 годин для просушування. Бажано спочатку перевірити на невеликій ділянці, щоби не зіпсувати свої чоботи чи черевики.
- Спосіб №2
Змішайте касторку із лляною олією (по 2 ч. л) і подрібненим у стружку парафіном (100 г). Суміш прогрійте, поставивши на водяну баню. Засіб можна використовувати, коли парафін повністю розплавиться. Суміш, що вийшла тонким шаром нанесіть на взуття і дайте йому гарненько висохнути. Приблизно 8-10 годин.
- Спосіб №3
Вам знадобиться парафін чи віск у чистому вигляді. Наприклад, можна взяти звичайну свічку і натерти нею ваше зимове взуття, а потім обдуйте поверхню гарячим феном. Важливо! Стеаринову свічку для цієї мети використовувати не варто, адже вона не впорається із цим завданням.
Раніше ми розповідали, якою стороною потрібно класти у взуття устілки з фольгою – блискучим шаром угору чи вниз. Від цього безпосередньо залежить, чи залишатимуться у теплі ваші ноги.