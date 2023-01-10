Вогкість буде не страшна: дешеві способи захистити зимове взуття від вологи

Ці засоби підійдуть для взуття як з натуральної шкіри, так і зі шкірозамінника.

Зима – це завжди дуже багато вологи, тому ваше зимове взуття завжди має бути готове до будь-якої погоди, чи це багато снігу, сльоти або ожеледиці. Ми вже писали, як зробити черевики та чобітки менш слизькими, а тепер хочемо розповісти, як захистити своє взуття від вологи за справжні копійки. Для цього знадобляться народні методи та підручні засоби. Ці лайфхаки дозволять вам тримати свої ніжки у сухості всю зиму.

Як зазначає Ukr.Media, перед тим, як випробовувати один з наступних варіантів, вам необхідно перевірити взуття на наявність дефектів у підошві, та оглянути всі шви. Цілком можливо, що волога потрапляє всередину саме через них. Якщо ніяких дефектів немає, можете сміливо приступати до обробки взуття.

Три дешеві лайфхаки порятунку зимового взуття від вологи

Спосіб №1

Змішайте натертий на тертці парафін (1 ч. л.) з бензином для запальничок (100 мл) і дочекайтеся, коли парафінова стружка розтане. Після отриманої рідкої суміші просочіть чисту ганчірку або ватяний диск і нанесіть на взуття, і залиште на 8-12 годин для просушування. Бажано спочатку перевірити на невеликій ділянці, щоби не зіпсувати свої чоботи чи черевики.

Спосіб №2

Змішайте касторку із лляною олією (по 2 ч. л) і подрібненим у стружку парафіном (100 г). Суміш прогрійте, поставивши на водяну баню. Засіб можна використовувати, коли парафін повністю розплавиться. Суміш, що вийшла тонким шаром нанесіть на взуття і дайте йому гарненько висохнути. Приблизно 8-10 годин.

Спосіб №3

Вам знадобиться парафін чи віск у чистому вигляді. Наприклад, можна взяти звичайну свічку і натерти нею ваше зимове взуття, а потім обдуйте поверхню гарячим феном. Важливо! Стеаринову свічку для цієї мети використовувати не варто, адже вона не впорається із цим завданням.

Раніше ми розповідали, якою стороною потрібно класти у взуття устілки з фольгою – блискучим шаром угору чи вниз. Від цього безпосередньо залежить, чи залишатимуться у теплі ваші ноги.