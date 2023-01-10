Китайський Новий рік 2023: коли насправді почнеться рік Чорного Водяного Кролика

Для китайців настане не 2023-ій, а 4720 рік, який віщує важливі події у житті

Згідно з китайським календарем, рік Кролика почнеться лише наприкінці січня. В цей день у Китаї почнуть пишно святкувати Новий рік і на громадян чекає цілий тиждень вихідних.

Цікаво, що для китайців це буде не 2023, а 4720 рік. І коли ж він настане, розповідає УНІАН. Зауважимо, що в цього свята є свої правила і традиції, яких жителі Піднебесної завжди дотримуються.

Новий рік 2023 за китайським календарем

Китайський Новий рік починається не 1 січня. Дата свята визначається за місячним календарем і щороку це інший день. Рік у Китаї починається в другий молодик після дня зимового сонцестояння. Таким чином китайський Новий рік 2023 настане 22 січня, а закінчиться 9 лютого. За київським часом Новий рік у Китаї настане о 18:00 21 січня.

Що принесе рік Чорного Водяного Кролика 2023

Раніше Кролик був символом у 1939, 1951, 1963, 1975, 1999 та 2011 роках. Наступний рік цієї тварини зі східного гороскопа буде аж у 2035 році. У Китаї такий рік зустрічають з нетерпінням, називаючи його роком долі, часом несподіваних змін та важливих подій у житті.

Рік Кролика за східним гороскопом вважається періодом несподіваних змін та доленосних подій. З одного боку, за даними астрологів, кролик — це ніжна та спокійна тваринка, тож 2023-ій має бути сповнений гармонії та спокою. З іншого — зазвичай саме на роки Кролика випадають непередбачувані події.

Особливий успіх цей рік мав би принести ініціативним людям, які готові ризикувати та діяти. Відсиджуватися та чекати, що життя буде поліпшуватися самостійно, — не дуже вдалий сценарій для прийдешнього року. Кролик схвалює усілякі зміни й підтримає тих, хто вирішив переінакшити щось у своєму житті.

Крім того, Кролика вважають романтичним і мрійливим. А це значить, що 2023-ій (або ж 4720-ий) — прекрасний час для поліпшення стосунків у сім’ї та налагодження контакту з коханими.

Якщо ви — Кролик, то ваш 2023 рік, за уявленнями китайців, буде особливим. Вам часто щаститиме у різних справах, але при цьому доля може "підкидати" чимало труднощів і неприємних випробувань.

Традиції та звичаї Китайського Нового року

Новий рік у Піднебесній відзначають дуже пишно і яскраво: з феєрверками, хлопавками, ліхтариками, танцями та маскарадами. Особливо поважають у цей час червоний колір — саме у таких тонах обирають одяг для святкування і наряджають будинок. Більш того, на Новий рік у Китаї заведено дарувати один одному червоні конверти з грошима.

Святкування розтягується в середньому на 2 тижні. Причому перший тиждень — це суцільні вихідні.

Перед Новим роком китайці прибирають дім і збираються за спільною вечерею. На неї приїжджають всі родичі, навіть якщо вони живуть далеко. Заради того, щоб родини могли зібратися разом, компанії зупиняють роботу і заздалегідь підбивають підсумки року.

У новорічну ніч прийнято не спати допізна і запускати феєрверки. Пізніше китайці роблять підношення до предків, їдуть в гості і смакують спеціальними рисовими пиріжками.

Раніше ми розповідали, на які три знаки Зодіаку у 2023 році чекають кардинальні зміни в житті. Життя цих щасливців почне змінюватися вже у січні.