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Чому взимку одяг краще сушити на морозі, а не в домі: секрет наших бабусь

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Такий метод має, як мінімум, дві переваги
Такий метод має, як мінімум, дві переваги. Фото freepik.com

Раніше господині планували "велике прання" саме перед настанням морозів, і неспроста

Взимку, коли за вікном морозна погода, сушити одяг після прання часто доводиться у приміщенні. Однак в селах білизну вивішують саме надворі. Мало хто задумувався, чому так, а відповідь, виявляється, дуже проста.

Свого часу ще наші бабусі виявили, що сушити одяг на морозі — дуже хороша ідея. Такий метод має щонайменше дві переваги. Які саме, розповідає poshepky.

Перепад температур

Досвідчені господині розпочинають велике прання саме з настанням морозної погоди. Вся суть — у перепаді температур. Коли ми вивішуємо мокру білизну на морозі, вона швидко висихає саме внаслідок різкої й досить відчутної зміни температури.

Антибактеріальний ефект

Ще однією перевагою такого методу є те, що мороз має прекрасні антибактеріальні та дезинфікуючі властивості. Після такого висушування ваш одяг буде свіжим і практично сухим. Залишиться тільки його гарненько попрасувати. Головне — не забудьте обтрусити сніг, коли забиратимете речі з двору.

Раніше "Телеграф" розповідав, як уникнути затхлого запаху при сушінні одягу в приміщенні. Ми зібрали для вас 4 незамінні лайфхаки у зимовий час.

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#Мороз #Прання #Сушка #Лайфхак