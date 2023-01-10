Прості способи завезти машину на морозі: повинен знати кожен водій

Насамперед потрібно визначити причину, через яку автомобіль відмовляється заводитися

На холоді відмовляються працювати не лише смартфони, а й авто. Багато автомобілістів стикалися з тим, що морозного ранку не можуть завести автомобіль. Але є кілька лайфхаків, які допоможуть вирішити цю проблему.

На порталі Oiler розповіли про те, як правильно заводити машину в мороз. Важливо пам’ятати, що неправильні дії можуть спричинити поломку транспортного засобу.

Для початку потрібно зрозуміти, чому не заводиться машина. Причин може бути кілька:

Порушено подачу палива через те, що у паливопроводі замерзли краплі вологи.

Моторна олія стала гірше текти через низьку температуру на вулиці.

Не можуть нагрітися свічки розжарення на дизельних автомобілях, через що не спалахує горюча суміш.

Замерз акумулятор.

На свічках утворився нагар.

Обірвався ремінь ГРМ.

Ремінь ГРМ перескакує на кілька зубів і відповідно фази газорозподілу працюють некоректно.

Найчастіше проблема полягає саме в акумуляторі, загуслий олії та некоректній роботі паливної системи. Тому, в першу чергу, потрібно визначити причину, через яку не заводиться авто, а вже потім цю причину усувати.

Як завести авто, якщо сів акумулятор

Найчастіше на морозі швидко сідати акумулятор, який втратив частину ємності у процесі експлуатації. Його бажано заносити на ніч у тепле місце, щоб він ще більше не втрачав ємність.

Вимкніть усі прилади, щоб знизити навантаження на акумулятор, і тільки тоді заводьте машину. Після включення запалення рекомендується кілька секунд почекати, щоб бензонасос встиг подати паливо. Стартер повинен працювати не довше 10 секунд, але якщо двигун не запустився, то необхідно зробити паузу і знову спробувати.

Якщо це не допомогло, то залишаються два способи:

підключитися до АКБ іншого автомобіля — "прикурити", для чого необхідно мати дроти з крокодилами для клем.

завести машину "з штовхача", щоб природним чином колінчастий вал зробив необхідний перший оберт.

Як завести авто, якщо замерзло масло

Якщо мастило перетворилося на желе і не стікає з щупа, то значить масло замерзло і причина може бути саме в ньому. Олію слід розігріти, щоб повернути необхідний коефіцієнт в’язкості, для цього є два способи:

перевезти машину в теплий гараж, де за кілька годин олія розтане сама

підігріти піддон двигуна промисловим феном або газовим пальником.

Але якщо у вас замерзло мінеральне масло, то вам не допоможуть ці поради – потрібна лише заміна матеріалу.

Як завести авто, якщо проблема у свічках запалювання

Нагар на свічках утворюється не лише взимку, а й улітку, тому ніколи не виключайте таку проблему. Щоб цього уникнути, увечері дайте двигуну попрацювати 30 хвилин на високих обертах. Якщо все ж таки на свічках утворився нагар, їх слід почистили або замінити на нові.

Як завести авто, якщо замерзла паливна система

Паливо на морозі замерзнути саме по собі не може, але якщо в ньому є пари вологи, то в такому разі це можливо. У першу чергу перевірте бензонасос, якщо паливо замерзло в ньому, необхідно демонтувати вузол і відігріти. Робити це можна як із карбюраторним, так і з інжекторним двигуном.

Якщо замерзла паливна система, необхідно демонтувати її елементи і відігріти їх. Або відбуксирувати машину в тепле приміщення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно прогрівати машину під час морозу. Пам’ятайте, що якщо температура на вулиці сильно опустилася, то двигуну знадобиться більше часу, щоб потім добре працювати.