Собачникам присвячується: як правильно доглядати лапи вихованця взимку, щоб він не мерз

Нескладні способи допомогти собакам якісно перезимувати.

Зима це складний період не тільки для людей, але і для домашніх тварин. І якщо котикам чи хом’ячкам холоду байдуже, адже вони постійно в теплій квартирі, то собакам, і їхнім господарям не позаздриш. Хоч би якою була погода, їм треба йти на прогулянку. До речі, якщо ви надумали переїхати на час холодів у тепліше місце, раніше ми ділилися порадами, як підготувати свого улюбленця до подорожі.

Добре, якщо ви завели собаку, яка пристосована до життя на морозі (лайка, маламут, вівчарка), тобто і ті породи, для яких холод це найлютіший ворог, пише Ukr.Media. Тому, щоб заощадити і собі нерви, і гроші, які не дай Бог підуть на лікування вихованця, варто дотримуватися цих найпростіших порад.

Як доглядати за собаками взимку

На зимовий період зістрижіть довгу шерсть між пальчиками та подушечками на лапах. Таким чином ви уникнете утворення крижаних "катишок", які можуть травмувати шкіру собаки. Також це допоможе уникнути накопичення хімікатів на довгій шерсті.

Коротко підстрижіть собаці пазурі. По-перше, довгі пазурі легше зламати, а по-друге, вони сприяють "розчіпці" пальчиків. Підсумок — під нігті забивається бруд і утворюються снігові грудочки.

Регулярно прочісуйте вашого собаку. Це допоможе розподілити шкірні ліпіди по волосинках, щоб захистити шкіру собаки від надмірного пересихання.

Намагайтеся менше собаку мити взимку, щоб не змити захисні ліпіди.

Перед прогулянкою можна використати віск для лап. Це добре захистить шкіру рук від контакту з хімікатами.

Можна привчити собаку до взуття. Так у вихованця не будуть мерзнути лапки, і не буде контакту з брудним снігом.

Після прогулянки добре вимийте собаки лапи, щоб змити будь-які реагенти. Також огляньте лапи на предмет почервоніння, тріщин і порізів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якого собаку найкраще заводити в квартирах і навів приклади "найзручніших" порід.

Також ми писали, які собаки вважаються найнебезпечнішими та агресивнішими.