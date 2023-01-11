Лютий принесе дві сильні магнітні бурі: названі дати

Основна сонячна активність очікується на початку місяця

На відміну від відносно спокійного в плані геомагнітної активності січня, у лютому метеозалежним людям варто бути готовими відразу до двох сильних магнітних бур.

Як йдеться у матеріалі Факти, обидві вони відбудуться у першій половині місяця, коли коливання магнітного поля Землі буде найбільш відчутним.

Перша сильна буря очікується 5 лютого, і вона може спричинити погіршення самопочуття, головний біль, запалення старих травм, слабкість та інші неприємні симптоми.

Друга сильна магнітна буря станеться 10 лютого.

Період між ними теж не буде спокійним, тож на 7 лютого очікується магнітна буря середньої інтенсивності.

Ще один період обурення в магнітосфері Землі очікується на 15 лютого, проте воно буде відносно слабким і не чинитиме такого впливу, як перші три.

У другій половині місяця помітну геомагнітну активність фіксуватися не повинно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 10 по 13 січня відбуватимуться слабкі обурення у магнітосфері. Деякі люди можуть відчути вплив бурі на своєму здоров’я.