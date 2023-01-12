Простий засіб врятує від конденсату на вікнах взимку: він точно є у вашому будинку

Щоб вікна вранці були сухими, потрібно спорудити "пастку" для вологи

У холодну пору року на вікнах часто накопичується конденсат, в результаті це призводить до підвищеного рівня вологи в кімнаті, вогкості, і що найнебезпечніше — може спричинити поширення цвілі в будинку. Однак є можливість вирішити цю проблему, причому без придбання осушувача повітря. Є один підручний засіб, який чудово впорається з вбиранням зайвої вологи.

Про лайфхак проти конденсату на вікнах взимку розповідає видання Sun. Мабуть, це найдешевший спосіб запобігти плісняві навколо вікон, яка може розвиватися в холодних умовах. Це відбувається через те, що в приміщенні тепло, а саме скло холодне. Але популярна блогерка в галузі клінінгу місіс Хінч поділилася секретом, щоб позбавитися конденсату швидко і просто.

Отже, прибрати конденсат допоможе кухонна сіль — така собі пастка вологи. Спробуйте поставити на підвіконня кілька мисок з сіллю, це допоможе позбутися зайвої води і до того ж коштує копійки. Проте будьте обережнішими з соляним трюком ті, хто має домашніх тварин чи дітей, які можуть з’їсти продукт. Можна також використовувати соляну лампу.

Сіль здатна запобігти утворенню цвілі, оскільки вона вбиває багато одноклітинних організмів, включаючи суперечки цвілі, зневоднюючи їх. Вона видаляє надмірну вологу з повітря, що, за ідеєю, має вести до зменшення утворення конденсату на вікні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо на вікнах вже з’явилася пліснява. Є елементарний спосіб видалити грибок.