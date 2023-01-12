Таропрогноз на п’ятницю 13-те: виберіть картку та дізнайтесь, що на Вас чекає

Деяких у п’ятницю можуть обдурити

П’ятниця, 13 січня, хоч і вважається зловісним днем, у більшості видасться напрочуд сприятливим днем, — проте деякі можуть стати жертвою обману.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на останній робочий день тижня. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, — виберіть одну з карток на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Місяць, Шістка пентаклів, Туз пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Місяць

Це карта ілюзій та обману. Ви можете бути схильні до прокрастинації, страхів і розгубленості 13 січня, проте не варто відкладати важливі справи, просто будьте обережні.

Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що у п’ятницю Ви матимете сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, які знаки можуть розбагатіти у 2023 році.