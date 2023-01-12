Що робити, якщо з вікна дме: прості способи вирішити проблему самостійно
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Причини появи протягу із вікна можуть бути різними, тож треба точно визначити, у чому проблема, і тоді з нею розбиратися
Пластикові вікна — герметичні та надійні конструкції, але навіть вони часом можуть працювати не так, як повинні. Протяги можуть виникати як на давно встановлених вікнах, так і на нових.
Як визначити причину протягу і виправити проблему, розповідає УНІАН. Наголошується, що якщо проблема не дуже серйозна і пов’язана з неправильною експлуатацією вікна, налагодити його нормальну роботу й таким чином усунути неполадку можна буде самостійно, причому дуже просто. Але для цього таки потрібно розібратися з причиною появи протягу.
Чому дме з вікон — головні причини
Протяг з'являється через різні абсолютно проблеми. Наприклад:
- неякісний монтаж — погано посаджена рама, халатно закладені стики або недостатнє запінення;
- дешевий профіль — якщо ви поставили вікно з дешевого пластику, то воно може тріснути від морозів та перепадів температури;
- відсутність герметика — при установці вікна фахівець міг використовувати неякісний ізоляційний матеріал, що й стало причиною протягу;
- псування ущільнювачів — виснаження або розтріскування гумок, а також неправильний догляд за ними;
- провисання петель — в процесі експлуатації вікна стулки можуть почати провисати, тоді між ними та рамою утворюються щілини і в підсумку з'явиться протяг.
Також причиною продування вікон фахівці називають неправильно відрегульовану фурнітуру, пошкодження піни та неякісний монтаж підвіконня.
Як визначити, звідки саме дме із вікна — найпростіші методи
Аби швидко зрозуміти, звідки саме в дім потрапляє холодне повітря, можна піднести сірник чи запальничку до віконної рами і повільно провести по її периметру. У проблемному місці полум'я почне "гойдатися" з боку в бік. Підійде і ваша рука — проведіть нею по всій віконній рамі — ви можете відчуєте протяг долонею.
Самостійне усунення продування пластикових вікон
Коли ви виявите, звідки саме заходить холодне повітря і через що виникла ця проблема, ви зможете її вирішити. Однак, важливо пам'ятати, що усунення неполадки безпосередньо залежить від суті проблеми, тому звертайте увагу і на локалізацію протягу:
- дме з боку петель — переконатися, що запірний пристрій щільно притискається до фіксуючих деталей;
- дме знизу біля підвіконня — закрити герметиком або поставити новий віконний блок;
- дме по всьому периметру стулки — налаштувати режим і відрегулювати вікна;
- дме з-під гумки пластикового вікна — зняти старі ущільнювачі й замінити їх новими.
Для того, щоб самостійно швидко усунути протяг, насамперед вам потрібно відрегулювати вікна і закрити герметиком всі щілини. Додатково можете наклеїти плівку з внутрішньої сторони вікна — вона теж сприяє правильній терморегуляції.
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