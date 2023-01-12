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Що робити, якщо з вікна дме: прості способи вирішити проблему самостійно

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Якщо взимку дме із вікна, проблему треба вирішувати швидко Новина оновлена 12 січня 2023, 16:13
Якщо взимку дме із вікна, проблему треба вирішувати швидко. Фото 032.ua

Причини появи протягу із вікна можуть бути різними, тож треба точно визначити, у чому проблема, і тоді з нею розбиратися

Пластикові вікна — герметичні та надійні конструкції, але навіть вони часом можуть працювати не так, як повинні. Протяги можуть виникати як на давно встановлених вікнах, так і на нових.

Як визначити причину протягу і виправити проблему, розповідає УНІАН. Наголошується, що якщо проблема не дуже серйозна і пов’язана з неправильною експлуатацією вікна, налагодити його нормальну роботу й таким чином усунути неполадку можна буде самостійно, причому дуже просто. Але для цього таки потрібно розібратися з причиною появи протягу.

Чому дме з вікон — головні причини

Протяг з'являється через різні абсолютно проблеми. Наприклад:

  • неякісний монтаж — погано посаджена рама, халатно закладені стики або недостатнє запінення;
  • дешевий профіль — якщо ви поставили вікно з дешевого пластику, то воно може тріснути від морозів та перепадів температури;
  • відсутність герметика — при установці вікна фахівець міг використовувати неякісний ізоляційний матеріал, що й стало причиною протягу;
  • псування ущільнювачів — виснаження або розтріскування гумок, а також неправильний догляд за ними;
  • провисання петель — в процесі експлуатації вікна стулки можуть почати провисати, тоді між ними та рамою утворюються щілини і в підсумку з'явиться протяг.

Також причиною продування вікон фахівці називають неправильно відрегульовану фурнітуру, пошкодження піни та неякісний монтаж підвіконня.

Як визначити, звідки саме дме із вікна — найпростіші методи

Аби швидко зрозуміти, звідки саме в дім потрапляє холодне повітря, можна піднести сірник чи запальничку до віконної рами і повільно провести по її периметру. У проблемному місці полум'я почне "гойдатися" з боку в бік. Підійде і ваша рука — проведіть нею по всій віконній рамі — ви можете відчуєте протяг долонею.

Самостійне усунення продування пластикових вікон

Коли ви виявите, звідки саме заходить холодне повітря і через що виникла ця проблема, ви зможете її вирішити. Однак, важливо пам'ятати, що усунення неполадки безпосередньо залежить від суті проблеми, тому звертайте увагу і на локалізацію протягу:

  1. дме з боку петель — переконатися, що запірний пристрій щільно притискається до фіксуючих деталей;
  2. дме знизу біля підвіконня — закрити герметиком або поставити новий віконний блок;
  3. дме по всьому периметру стулки — налаштувати режим і відрегулювати вікна;
  4. дме з-під гумки пластикового вікна — зняти старі ущільнювачі й замінити їх новими.

Для того, щоб самостійно швидко усунути протяг, насамперед вам потрібно відрегулювати вікна і закрити герметиком всі щілини. Додатково можете наклеїти плівку з внутрішньої сторони вікна — вона теж сприяє правильній терморегуляції.

Раніше ми розповідали, як правильно провітрювати кімнату, якщо на вулиці мороз. Правило "5х5" — ідеальний варіант, щоб запускати холодне повітря в дім і при цьому не замерзнути.

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#Вікно #Корисні поради #Пластикові вікна #Протяг