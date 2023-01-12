Може зробити кожен: проста маніпуляція з батареєю допоможе зробити житло теплішим

Зробити своє житло теплішим можна своїми руками

З початком активних російських бомбардувань української енергосистеми та приходом зимових холодів багато наших громадян продовжують шукати рішення, які дозволять збільшити температуру повітря у своїх квартирах та будинках. Одним із таких рішень може бути встановлення теплоекранів за батарею.

Як пише видання OBOZREVATEL, такий спосіб підвищення тепловіддачі батарей може додати житлу кілька градусів тепла (2-3). При цьому його можна зробити самостійно маючи під рукою не дорогі матеріали — спінений фольгований поліетилен.

Як зробити теплоекран

вирізати фольгований спінений поліетилен приблизно за розміром батареї;

встановити екран між стіною та батареєю фольгованою стороною назовні;

закріпити на стіні за допомогою двостороннього скотчу або рідких цвяхів.

Зазначимо, що самі по собі екрани, не впливають на температуру батареї. Однак, вони дозволяють зберігати та спрямовувати тепло у потрібне русло, а не "гріти вулицю".

Як це працює

Теплоекран створює бар’єр між стіною та теплою батареєю. В результаті чого вздовж стіни утворюється додатковий шар, що утеплює, а блискучий екран відображає тепло і направляє його прямо в кімнату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити невеликий, але ефективний обігрівач своїми руками.

Також ми повідомляли про те, як не замерзнути у квартирі без опалення.