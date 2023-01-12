Може зробити кожен: проста маніпуляція з батареєю допоможе зробити житло теплішим
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Зробити своє житло теплішим можна своїми руками
З початком активних російських бомбардувань української енергосистеми та приходом зимових холодів багато наших громадян продовжують шукати рішення, які дозволять збільшити температуру повітря у своїх квартирах та будинках. Одним із таких рішень може бути встановлення теплоекранів за батарею.
Як пише видання OBOZREVATEL, такий спосіб підвищення тепловіддачі батарей може додати житлу кілька градусів тепла (2-3). При цьому його можна зробити самостійно маючи під рукою не дорогі матеріали — спінений фольгований поліетилен.
Як зробити теплоекран
- вирізати фольгований спінений поліетилен приблизно за розміром батареї;
- встановити екран між стіною та батареєю фольгованою стороною назовні;
- закріпити на стіні за допомогою двостороннього скотчу або рідких цвяхів.
Зазначимо, що самі по собі екрани, не впливають на температуру батареї. Однак, вони дозволяють зберігати та спрямовувати тепло у потрібне русло, а не "гріти вулицю".
Як це працює
Теплоекран створює бар’єр між стіною та теплою батареєю. В результаті чого вздовж стіни утворюється додатковий шар, що утеплює, а блискучий екран відображає тепло і направляє його прямо в кімнату.
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