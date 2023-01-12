Іменини Михайла у 2023 році: всі дати святкування Дня ангела

Михайло має багато днів іменин, — не забудьте привітати

Ім’я Михайло — одне з найстаріших, найвідоміших і найпоширеніших по всьому світу. В історію увійшло безліч Михайлів, і носії цього імені десятки разів на рік святкують іменини. "Телеграф" розібрався, яким є походження імені Михайло, що воно означає, і коли Михайли відзначають Дні ангела.

Значення імені Михайло

Ім’я походить від єврейського "Міхаель" і перекладається як "подібний до Бога", — це одне з найпоширеніших імен у світі. В англомовних та іспаномовних країнах популярні такі його форми як Майкл та Мігель. В Україні ж головна форма це Михайло, також використовуються форми Міша, Мишко, Михайлик, Михась. Церква використовує форму Михаїл.

Релігія добре знає Архангела Михайла і Святого Михайла, в історію ж увійшли дев’ять візантійських імператорів Михайлів, три київські митрополити, король Речі Посполитої Михайло Вишневецький, князі Київський і Чернігівський Михайли, сербський і грузинський князі, болгарські царі, румунський король Михайло, козацький гетьман Михайло Дорошенко, голова СРСР Михайло Горбачов, українські діячі Михайло Грушевський, Михайло Чубинський, Михайло Драгоманов, Михайло Вербицький, Михайло Коцюбинський, Михайло Лисенко та багато інших.

Коли День Ангела Михайла?

Святі на ім’я Михайло шануються десятки разів на рік. Перерахуємо головні іменини за церковним православним календарем:

24 січня — Михайло Клопський, Новгородський;

27 лютого, 3 жовтня — Михайло Всеволодович Чернігівський , князь, мученик;

, князь, мученик; 23 березня — Михайло Маврудіс Солунський, мученик;

27 березня — Ростислав (у хрещенні Михайло) Мстиславич Київський , Смоленський, великий князь;

, Смоленський, великий князь; 29 квітня — Михайло Вурліот, мученик;

15 травня — Борис (у хрещенні Михайло) Болгарський, рівноапостольний, цар;

20 травня — Михайло Улумбійський, преподобний;

3 червня — Михайло Муромський, князь;

5 червня — Михайло Сінадський (Фригійський), сповідник, єпископ; Михайло Савваїт, Едеський, Чорнорізець, преподобномученик;

28 червня, 13 жовтня — Михайло Київський і всієї Русі, митрополит;

13 липня — Михайло, мученик, садівник;

17 липня — Михайло, архієпископ, Афінський;

22 липня — Михайло Сновидець, мученик;

25 липня — Михайло Малєїн, ігумен;

11 серпня — Михайло Саваіт, Єдеський, Чорнорізець, преподобномученик;

25 серпня — Михайло Гареджійський, преподобномученик;

19 вересня, 21 листопада — Михайло Архангел, Архістратиг ;

; 15 жовтня — Михайло Казанський, мученик;

30 листопада — Гоброн (у хрещенні Михайло) Кахетинський, мученик, князь;

5 грудня — Михайло Болгарський, воїн; Михайло Ярославович Тверський, великий князь;

31 грудня — Михайло Сінгелл (помічник єпископа), Константинопольський, сповідник.

Варто зауважити, що це перелік головних Днів ангела Михайла без урахування днів пам’яті новомучеників — святих, які померли відносно нещодавно.

Якщо враховувати новомучеників, то повний список усіх Днів ангела Михайла виглядає наступним чином:

у січні: 3, 8, 13, 14, 21, 24, 28, 31 січня;

у лютому: 16, 17, 18, 26, 27, 28 лютого;

у березні: 2, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 23, 26, 27, 28 березня;

у квітні: 11, 29, 30 квітня;

у травні: 15, 20, 24 травня;

у червні: 1, 3, 4, 5, 16, 18, 20, 28, 29 червня;

у липні: 13, 16, 17, 22, 25 липня;

у серпні: 4, 11, 17, 20, 25, 31 серпня;

у вересні: 4, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20 вересня;

у жовтні: 1, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 27 жовтня;

у листопаді: 2, 20, 21, 23, 27, 29, 30 листопада;

у грудні: 2, 5, 7, 9, 20, 23, 31 грудня.

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