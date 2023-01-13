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Як зробити піч у теплицю з підручних засобів: вогню вистачить на довгий час

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дізнайтеся, як легко можна обігріти навіть велику теплицю
Дізнайтеся, як легко можна обігріти навіть велику теплицю. Фото cpykami

Простий, бюджетний і доступний кожному дачнику спосіб

З настанням морозів для багатьох дачників ця зима виявилася непростою. І справа не лише у банальному обігріві своїх будинків. Для тих, хто намагається заробити копійку на вирощуванні овочевих культур, питання обігріву теплиці стоїть чи не на першому місці.

На щастя, є простий і бюджетний спосіб зробити піч своїми руками, вогню в якій вистачить на досить тривалий час. Як пише cpykami, все, що знадобиться, це консервна банка, картон, парафінова свічка і два старі відра.

Як зробити піч своїми руками

На картоні відмірюємо висоту банки, вирізаємо смужки. Згортаємо та вставляємо в банку, повністю заповнивши її.

консервна банка картон

У другій банці розтоплюємо парафінову свічку, поламану на шматочки. Шматочки ґніту виймаємо і вставляємо в картон у кількох місцях. Поступово заливаємо картон парафіном. Чекаємо на повне застигання.

консервна банка парафін

Готуємо два відра. В одному робимо прорізи. З’єднуємо з другим за допомогою дроту. Запалюємо ґніти. У відро вставляємо банку. Закриваємо другим відром із прорізами.

відра свічка консервна банка парафін вогонь

Раніше "Телеграф" писав, як утеплити вікна і легко, і дешево. Робочий спосіб лише з одним матеріалом.

Теги:
#Теплиця #Лайфхак #Обігрів