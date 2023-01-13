Кращі засівалки на Старий Новий рік 2023: віршики з побажаннями радості та удачі

Найгарніші обрядові пісні-посівалки для великих і малих, і навіть для найменших

Здавна в Україні існує прекрасна традиція: на Різдво — колядувати, звечора на Старий Новий рік — щедрувати, а вже вранці наступного дня, на Василя, віншувати господарів засівалками. Так заведено, що посівати ходять лише хлопці, рідше — чоловіки. Вважається, що саме хлопчик має першим увійти до оселі і впустити в дім щастя, радість, мир та багатство.

Редакція "Телеграф" зібрала для вас найцікавіші пісні-посівалки, тексти яких легко завчити. Ми підібрали вірші, які будуть до вподоби і малим, і великим. Тому, обирайте, який вам більше до душі.

Посівалки на Старий Новий рік 2023

Сію, сію, посіваю. З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров'я з Вами буде,

Хай Вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.

Сійся, родися, Жито, пшениця, Горох, чечевиця, І всяка пашниця, Внизу корениста, Зверху колосиста, Щоб на майбутній рік Було більше, ніж торік. Щоб всього було доволі І в коморі, і на полі. Сію, сію, посіваю, З Новим роком Вас вітаю!

Посівалка для походу до хрещених батьків:

На щастя, на здоров’я, на Новий рік,

Аби вам родило краще, ніж торік:

Жито, пшениця, всяка паляниця,

Коноплі — по стелю, сорочка — по землю,

А льон — по коліна. Аби в вас, хрещених, голова не боліла.

Будьте здорові! З Новим роком! З Василем!

***

Посівалка для найменших:

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

Мила дитяча посівалка

Сію, сію, посіваю З Новим роком всіх вітаю! Щоб Вам весело жилося, Щоб задумане збулося, Щоб ніколи не хворіли, Щоб нічого не боліло, Щоб у праці все горіло Та й в кишені шелестіло! Щоб, як квіти, Ви цвіли Та сто років прожили!

***

Наказав Святий Василь

засівати в заметіль.

Особливий дав наказ, щоб засіяти ВСІХ ВАС!

Ще й навчив казати так:

"На кохання сієм мак!

Сієм жито на добро,

а для сміху …

ось – пшоно.

На здоров’я Вам овес –

щоб міцний був рід увесь.

А від заздрісних осіб сієм

Вам пшеницю – хліб!

Сієм, сієм, засіваєм!

З Новим Роком Вас вітаєм!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

І млинці, і пиріжки,

І пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

І щасливі, і веселі!

***

Сію, сію, посіваю, З Новим роком вас вітаю! Щоб ви Пане Господарю, були такі чисті, як наші святки Пречисті. Щоб були такі красні, як наше сонце ясне! Щоб були такі величні, як наш хліб пшеничний!

***

Рано-вранці до схід сонця

Стукнув Ангел у віконце.

Він прийшов мені сказати,

Щоби Вам повіншувати.

Щоб були Ви всі здорові,

Врожаї збирали нові,

Кукурудзу, просо -

На багату осінь,

Щоб були Ви гарні, пишні,

Як весною вишні.

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік, не на два,

А на многії літа!

Аби сіялось-родилось, На гаразд усе робилось, У садочку, в полі, в хаті Щоб добра було багато, Щоб росли здорові діти Аби мир був в цілім світі. Сію, сію, посіваю Щастя, радості бажаю. Аби вам весь Новий рік Було краще ніж той рік.

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, м’ясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина…

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Раніше ми розповідали, коли щедрують в Україні у 2023 році. Нагадаємо, що в колядках заведено прославляти народження Ісуса Христа, тоді як у щедрівках — бажати господарям гарного врожаю весь наступний рік.