Ви будете здивовані: навіщо класти взимку у взуття чайний пакетик

Засіб за копійки, а результат відмінний

Поганий запах ніг, — дуже поширена проблема взимку, коли під і без того тепле взуття одягається ще одна-дві пари шкарпеток, ноги пітніють і починають пахнути. Проте є копійчаний засіб, який допоможе суттєво покращити ситуацію.

Про нього на просторах TikTok розповіла колишня стюардеса, — адже коли проводиш під час польоту багато часу на ногах, проблема неприємного запаху від ніг теж дуже актуальна.

За її словами, усунути неприємний запах взуття допоможе простий пакетик чаю.

"Що спільного між взуттям та чаєм? Якщо немає часу мити взуття, рятує пакетик чаю, — він вбирає зайву вологу та допомагає прибрати неприємний запах. Користуйтеся", — розповіла вона.

Раніше ми розповідали, що від неприємного запаху взуття також може допомогти інший засіб, який є на кожній кухні – сода.

Також "Телеграф" публікував і інші корисні лайфхаки на зиму із взуттям: розповідали, як "дешево і сердито" вберегти черевики від вологи, і як швидко висушити взуття, якщо воно все ж таки промокло.