Ставити на батарею не потрібно: простий лайфхак із сушіння взуття у мокру погоду

Є один дієвий спосіб, який миттєво зробить ваше взуття сухим

Взимку погода багата на опади, чи то дощ, чи то мокрий сніг. Іноді навіть якісні чоботи можуть через таку погоду промокнути. Є кілька дієвих способів сушіння взуття, найпростіший з яких передбачає використання одного підручного матеріалу.

Щоб якнайшвидше висушити взуття, яке промокло, не варто розміщувати черевики на батареї. Натомість слід увібрати вологу з чобіт за допомогою звичайної газети. Такий лайфхак не зашкодить взуттю та вирішить проблему з намоканням, пише fashionmagazine.

Якщо ваші ноги намокли, переконайтеся, що ваші черевики повністю водонепроникні та щільно прилягають до ступнів. Будь-яке пошкодження поверхні взуття призведе до того, що волога проникне всередину.

Щоб правильно висушити мокрі зимові черевики, уникайте сушарки та прямого тепла (наприклад, радіаторів). Найкраще набити чоботи подрібненою газетою, щоб увібрати вологу. Для досягнення найкращих результатів змінюйте папір кожні кілька годин, щоб він увібрав якомога більше води. Ви також можете поставити взуття перед вентилятором для швидшого висихання на повітрі.

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