Земля буде під ударами потужних магнітних бур: прогноз до кінця зими

Землю чекає період сильних магнітних бур

Земля тільки пережила чергову затяжну магнітну бурю, проте вже стало відомо, що в січні 2023 року наша планета може зазнати сильної геомагнітної активності ще двічі. У лютому, до речі, також очікується кілька магнітних бур.

Як пише видання "РБК-Україна", у другій половині поточного місяця на нас чекають ще дві сильні (до 5 балів) магнітні бурі. Перша буде затяжною і триватиме цілодобово з 18 по 19 січня. Друга буде коротка, проте не менша сила — 23 січня.

Після цього ситуація на геомагнітному "фронті" буде спокійною.

Активність геомагнітного поля відновиться вже у лютому 2023 року. Усю першу половину останнього місяця зими Землю "штормитиме". Магнітні бурі очікуються:

5 лютого (дуже сильна);

7 лютого (середньої сили);

10 лютого (сильна);

15 лютого (слабка).

Що таке магнітна буря

Магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох діб. Бурі утворюються, коли з околицями Землі зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру та взаємодіють із магнітосферою нашої планети.

Як геомагнітна активність впливає на людину

Під час магнітних бур, метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати болі в ділянці голови, серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що народний синоптик Деркач зробив свій прогноз погоди до кінця зими 2023 року.