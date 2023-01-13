Іменини Ірини у 2023 році: всі дати святкування Дня ангела
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У Ірини не так багато днів іменин на рік, — не забудьте привітати
Ім’я Ірина — дуже старе, красиве та інтелігентне, користується популярністю як в Україні, так і в усьому світі вже багато століть. "Телеграф" розібрався, яким є походження імені, що воно означає, і коли День ангела Ірини.
Значення імені Ірина
Ім’я походить від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "мир" чи "спокій". Воно популярне по всьому світу та в різних країнах використовуються такі форми як Аріна, Ярина, Ірена, Ірен, Іра, Ріна, Рена.
У давнину у Візантії ім’я Ірина мало високий соціальний статус, серед іншого його носили дружини імператорів.
У християнстві дуже шанується свята Ірина Македонська, перша жінка, яка була визнана великомученицею. Також прославлені церквою мучениці Ірина Корінфська та Ірина Аквілейська.
Із відомих українок, які носять це ім’я, — Ірина Федишин, Ірина Білик, Ірина Фаріон, Ірина Монатік, Ірина Блохіна, Ірина Сопонару.
Коли День ангела Ірини?
Перерахуємо всі іменини Ірини за церковним православним календарем:
- 12 січня, — Ірина та Феодосія, мучениці;
- 16 січня, — Ірина, мучениця;
- 26 лютого, — Ірина Хвостова, преподобномучениця;
- 7 березня, — Ірина Смирнова, мучениця;
- 29 квітня, — мучениці Ірина Корінфська та Ірина Аквілейська;
- 18 травня, — Ірина Македонська, великомучениця;
- 26 травня, — свята Ірина Константинопольська;
- 23 червня, 6 липня, — Ірина Муромська, княгиня;
- 10 серпня, — Ірина Капподакійська, преподобна;
- 17 серпня, — Ірина, мучениця;
- 22 серпня, — цариця Ірина Афінянка;
- 30 вересня, — Ірина Фролова, преподобномучениця;
- 1 жовтня, — Ірина Єгипетська, мучениця;
- 2 листопада, — Ірина, мучениця.
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