Іменини Ірини у 2023 році: всі дати святкування Дня ангела

У Ірини не так багато днів іменин на рік, — не забудьте привітати

Ім’я Ірина — дуже старе, красиве та інтелігентне, користується популярністю як в Україні, так і в усьому світі вже багато століть. "Телеграф" розібрався, яким є походження імені, що воно означає, і коли День ангела Ірини.

Значення імені Ірина

Ім’я походить від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "мир" чи "спокій". Воно популярне по всьому світу та в різних країнах використовуються такі форми як Аріна, Ярина, Ірена, Ірен, Іра, Ріна, Рена.

У давнину у Візантії ім’я Ірина мало високий соціальний статус, серед іншого його носили дружини імператорів.

У християнстві дуже шанується свята Ірина Македонська, перша жінка, яка була визнана великомученицею. Також прославлені церквою мучениці Ірина Корінфська та Ірина Аквілейська.

Із відомих українок, які носять це ім’я, — Ірина Федишин, Ірина Білик, Ірина Фаріон, Ірина Монатік, Ірина Блохіна, Ірина Сопонару.

Коли День ангела Ірини?

Перерахуємо всі іменини Ірини за церковним православним календарем:

12 січня, — Ірина та Феодосія, мучениці;

16 січня, — Ірина, мучениця;

26 лютого, — Ірина Хвостова, преподобномучениця;

7 березня, — Ірина Смирнова, мучениця;

29 квітня, — мучениці Ірина Корінфська та Ірина Аквілейська ;

; 18 травня, — Ірина Македонська, великомучениця;

26 травня, — свята Ірина Константинопольська;

23 червня, 6 липня, — Ірина Муромська, княгиня;

10 серпня, — Ірина Капподакійська, преподобна;

17 серпня, — Ірина, мучениця;

22 серпня, — цариця Ірина Афінянка;

30 вересня, — Ірина Фролова, преподобномучениця;

1 жовтня, — Ірина Єгипетська, мучениця ;

; 2 листопада, — Ірина, мучениця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено давати гроші в руки.