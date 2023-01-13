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З іменинами, Іруся! Листівки та короткі привітання на День ангела Ірини

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Ірини на будь-який смак
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Ірини на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Ірочку з іменинами

Ім’я Ірина широко поширене вже багато століть по всьому світу, зокрема досі воно популярне і в Україні. Раніше ми розповіли, яке його значення і коли Ірина відзначає День ангела. Тепер "Телеграф" підготував чудові варіанти привітання з іменинами Ірини на будь-який смак.

Короткі вітання своїми словами з Днем ангела Ірини

  • Мила Ірочко, на іменини бажаю, нехай щодня твоє життя буде наповнене чаклунством та магією добра!
  • З Днем ангела Іри! Бажаю тепла та світла, отримувати лише приємні емоції, любити себе та ні в чому не відмовляти. Радуйся кожному дню і живи ще довго!
  • Мила Ірина, Іришка, Ірочко, вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб сьогодні і завжди твої очі світилися радістю, любов’ю, ніжністю. Живи довго і щасливо, не знаючи смутку.
  • Ірино, прийми вітання на іменини! Бажаємо тобі всіх земних благ, але тільки таких, які не зіпсують твоєї репутації. Щастя, сил, вірних друзів, благополуччя, кар’єрного зростання!
  • Іро, з Днем ангела тебе я вітаю! Від щирого серця бажаю багато щастя та любові! Щоб ангел тебе оберігав, і життя було таким, як ми всі мріємо.
  • Ірочко, нехай сьогодні Господь покаже тобі шлях, яким підеш далі, у супроводі свого ангела і вірних друзів. Пам’ятай – ми тебе любимо та завжди прийдемо на допомогу!

Листівки для привітання на День ангела Ірини

Листівки з Днем ангела Ірини українською
День ангела Ірини — вітання та листівки на іменини українською
Із Днем ангела Ірина — гарна листівка українською
Іменини Ірина — вітання на День ангела українською
Листівки та привітання на іменини Ірини українською
Вітання Ірини з Днем ангела українською
Прикольні привітання з Днем ангела Ірини українською
Картинки з іменинами Ірина українською
День ангела Ірина — листівки та привітання українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами не можна спати на двох подушках.

Теги:
#Поздоровлення #Ірина #День ангела #Іменини