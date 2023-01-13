З іменинами, Іруся! Листівки та короткі привітання на День ангела Ірини

Не забудьте привітати Ірочку з іменинами

Ім’я Ірина широко поширене вже багато століть по всьому світу, зокрема досі воно популярне і в Україні. Раніше ми розповіли, яке його значення і коли Ірина відзначає День ангела. Тепер "Телеграф" підготував чудові варіанти привітання з іменинами Ірини на будь-який смак.

Короткі вітання своїми словами з Днем ангела Ірини

Мила Ірочко, на іменини бажаю, нехай щодня твоє життя буде наповнене чаклунством та магією добра!

З Днем ангела Іри! Бажаю тепла та світла, отримувати лише приємні емоції, любити себе та ні в чому не відмовляти. Радуйся кожному дню і живи ще довго!

Мила Ірина, Іришка, Ірочко, вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб сьогодні і завжди твої очі світилися радістю, любов’ю, ніжністю. Живи довго і щасливо, не знаючи смутку.

Ірино, прийми вітання на іменини! Бажаємо тобі всіх земних благ, але тільки таких, які не зіпсують твоєї репутації. Щастя, сил, вірних друзів, благополуччя, кар’єрного зростання!

Іро, з Днем ангела тебе я вітаю! Від щирого серця бажаю багато щастя та любові! Щоб ангел тебе оберігав, і життя було таким, як ми всі мріємо.

Ірочко, нехай сьогодні Господь покаже тобі шлях, яким підеш далі, у супроводі свого ангела і вірних друзів. Пам’ятай – ми тебе любимо та завжди прийдемо на допомогу!

Листівки для привітання на День ангела Ірини

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами не можна спати на двох подушках.