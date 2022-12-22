Копійчаний засіб, який зробить тюлі білими: треба лише три компоненти

Цей геніальний винахід дасть вашим тюлям друге життя і зробить їх такими ж білими, як і в день покупки

Перед новорічними святами кожна господиня старається навести лад удома. Зазвичай генеральне прибирання починається незадовго до "дня Х", тож саме час подбати про чистоту тюлі.

Зробити їх білосніжними допоможе простий засіб, який легко приготувати самому, повідомляє "Школа життя". Для цього потрібні сіль, синька та оцет. А ще — трохи часу і тепла вода.

Як відбілити тюль вдома — простий спосіб

Усе робиться у чотири етапи:

Наливаємо теплу воду в таз і опускаємо в неї тюль. Приблизно через 1,5 год дістаємо і добре полощемо у теплій воді. Знову набираємо воду і додаємо пральний порошок, гарненько перемо тюль, а потім знову полощемо. Набираємо теплу воду і додаємо оцет — 15 мл на 1 л води. Замочуємо тюль на кілька хвилин і вкотре полощемо. На останньому етапі додаємо у воду синьку, трохи тримаємо в цьому розчині тюль. Після цього його знову треба прополоскати.

Виконавши всі ці нехитрі дії, ви помітите, що тюлі стали білосніжними! І, можливо, навіть трохи здивуєтеся, що не довелося купувати дорогих засобів для відбілення. Бо, як кажуть: все геніальне — просте.

Раніше ми розповідали, про що мовчать покоївки. Є один секретний засіб, яким вони користуються, щоб пил не осідав не поверхнях тижнями. Зробити такий зможете й ви у себе вдома.