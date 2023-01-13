С именинами, Ира! Открытки и короткие поздравления на День ангела Ирины

Не забудьте поздравить Ирочку с именинами

Имя Ирина широко распространено уже много столетий по всему миру, в том числе до сих пор оно популярно и в Украине. Ранее мы рассказали, каково его значение и когда Ирина отмечает День ангела. Теперь же "Телеграф" подготовил отличные варианты поздравления с именинами Ирины на любой вкус.

Короткие поздравления своими словами с Днем ангела Ирины

Милая Ирочка, на именины желаю, пусть каждый день твоей жизни будет наполнен колдовством и магией добра!

С Днем ангела Иры! Желаю тепла и света, получать только приятные эмоции, любить себя и ни в чем не отказывать. Радуйся каждому дню и живи еще долго-долго!

Милая Ирина, Иришка, Ирочка, поздравляю тебя с Днем ангела и желаю, чтобы сегодня и всегда твои глаза светились радостью, любовью, нежностью. Живи долго и счастливо, не зная печали.

Ирина, прими поздравления на именины! Желаем тебе всех земных благ, но только таких, которые не испортят твою репутацию. Счастья, сил, верных друзей, благополучия, карьерного роста!

Ирина, с Днем ангела тебя я поздравляю! От всего сердца желаю много счастья и любви! Чтобы ангел тебя оберегал, и жизнь была такой, как мы все мечтаем.

Ирочка, пусть сегодня Господь укажет тебе путь, по которому пойдешь дальше, в сопровождении своего ангела и верных друзей. Помни – мы тебя любим и всегда придем на помощь!

Открытки для поздравления на День ангела Ирины

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам нельзя спать на двух подушках.