Копеечное средство, которое сделает тюли белыми: нужно только три компонента

Это гениальное изобретение даст вашим тюлям вторую жизнь и сделает их такими же белыми, как и в день покупки.

Перед новогодними праздниками каждая хозяйка старается навести порядок дома. Обычно генеральная уборка начинается незадолго до "дня Х", поэтому самое время позаботиться о чистоте тюли.

Сделать их белоснежными поможет простое средство, которое легко приготовить самому, сообщает "Школа жизни". Для этого нужны соль, синька и уксус. А еще немного времени и теплая вода.

Как отбелить тюль дома — простой способ

Все делается в четыре этапа:

Наливаем тёплую воду в таз и опускаем в нее тюль. Приблизительно через 1,5 ч достаем и хорошо полощем в теплой воде. Снова набираем воду и добавляем стиральный порошок, хорошенько стираем тюль, а затем снова полощем. Набираем теплую воду и добавляем уксус – 15 мл на 1 л воды. Замачиваем тюль на несколько минут и еще раз полощем. На последнем этапе добавляем в воду синьку, чуть-чуть держим в этом растворе тюль. После этого его снова нужно прополоскать.

Выполнив все эти нехитрые действия, вы заметите, что тюли стали белоснежными! И, возможно, даже немного удивитесь, что не пришлось покупать дорогие средства для отбеливания. Потому что, как говорится: все гениальное – простое.

Раньше мы рассказывали, о чем молчат горничные. Есть одно секретное средство, которым они пользуются, чтобы пыль не оседала на поверхностях неделями. Сделать такую сможете и вы у себя дома.