Що краще пити взимку: поради експертів

Для зігрівання краще не вживати алкоголю

Взимку, як і влітку, важливо пити, щоб не допускати зневоднення. За відсутності опалення теплі напої можуть допомогти зігрітися.

Але не всі напої будуть на користь. Як розповідає дієтолог Євгенія Розум у коментарі LB.ua, взимку доречні бульйони, але не жирні. Навіть тепла вода зі спеціями буде корисною для шлунка, наприклад чай або просто вода з імбиром, цитрусовими, корицею або кардамоном.

Судинний хірург Роман Геращенко нагадує, що у пересушеному повітрі при опаленні батареями організм віддає рідину потію або разом із диханням. Кількість рідини для організму він оцінює у 2 – 2,5 літри.

У МОЗ України нагадують, що головне, що не можна пити в холоди — це алкоголь. На морозі він може обдурити наш мозок, створивши ілюзію тепла. При цьому тепловтрати лише зростають.

Алкоголь на морозі та холоді може призвести до неприємних наслідків

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно переміщатися по вулиці у ожеледицю. Потрібні стежити за ходою і підібрати правильне взуття. Щоб на морозі було тепло, також можна вживати гостру їжу та використовувати дихальні техніки.