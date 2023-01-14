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Що краще пити взимку: поради експертів

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Чай взимку корисний Новина оновлена 14 січня 2023, 08:09
Чай взимку корисний. Фото rusteaco.ru

Для зігрівання краще не вживати алкоголю

Взимку, як і влітку, важливо пити, щоб не допускати зневоднення. За відсутності опалення теплі напої можуть допомогти зігрітися.

Але не всі напої будуть на користь. Як розповідає дієтолог Євгенія Розум у коментарі LB.ua, взимку доречні бульйони, але не жирні. Навіть тепла вода зі спеціями буде корисною для шлунка, наприклад чай або просто вода з імбиром, цитрусовими, корицею або кардамоном.

Судинний хірург Роман Геращенко нагадує, що у пересушеному повітрі при опаленні батареями організм віддає рідину потію або разом із диханням. Кількість рідини для організму він оцінює у 2 – 2,5 літри.

У МОЗ України нагадують, що головне, що не можна пити в холоди — це алкоголь. На морозі він може обдурити наш мозок, створивши ілюзію тепла. При цьому тепловтрати лише зростають.

Чому не можна пити алкоголь у мороз
Алкоголь на морозі та холоді може призвести до неприємних наслідків

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно переміщатися по вулиці у ожеледицю. Потрібні стежити за ходою і підібрати правильне взуття. Щоб на морозі було тепло, також можна вживати гостру їжу та використовувати дихальні техніки.

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