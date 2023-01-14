Іменини Тимофія у 2023 році: всі дати святкування Дня ангела

Тимофій нині досить рідкісне ім’я

Тимофій — красиве християнське ім’я грецького походження. На сьогоднішній день воно не найпоширеніше, але від цього не менш цікаве. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі Дні ангела Тимофія протягом року.

Значення імені Тимофій

Ім’я походить з давньогрецької і перекладається як "той, хто шанує Бога".

У різних країнах сьогодні використовуються такі форми імені як Тимоня, Тім, Тимко, Тимотео, Тьома, Тіма. В англомовних країнах міцно прижилася форма імені Тімоті.

Історія знає полководця Тимофія Аммонського, багато єпископів, мучеників, патріархів Константинопольських та Олександрійських на ім’я Тимофій.

Серед визначних Тимофіїв в Україні примітні митрополит Тимофій Щербацький, письменник і священик Тимофій Бордуляк, проповідник Тимофій Щуровський, лікар Тимофій Смілівський, син Богдана Хмельницького Тимофій, композитор Тимофій Білоградський, кінорежисер Тимофій Левчук, педагог Тимофій Лубенець.

Коли День ангела Тимофія?

Іменини Тимофія справляють десятки разів на рік. Перерахуємо головні за церковним православним календарем:

1 січня, — диякон Тимофій Мавританський;

17 січня, 4 лютого — святий єпископ Ефеський Тимофій;

— святий єпископ Ефеський Тимофій; 6 лютого, — Тимофій Сицилійський;

26 лютого, — патріарх Олександрійський Тимофій;

6 березня , — пустельник Тимофій Олімпійський (Символьський);

, — пустельник Тимофій Олімпійський (Символьський); 12 березня, — преподобний Тимофій Кесарійський;

28 березня, — Тимофій Кесарійський (Палестинський);

16 травня, — мученик, читець Тимофій Фіваїдський;

2 червня, — князь Довмонт (у хрещенні Тимофій) Псковський, єпископ Тимофій Прусський;

25 червня, — преподобний Тимофій Фіваїдський;

14 серпня, — єпископ Тимофій Проконеський;

1 вересня, — мученик Тимофій Палестинський;

2 вересня, — мученик Тимофій Фракійський;

11 листопада — преподобний Тимофій Есфігменський Афонський;

18 листопада, — пресвітер Тимофій Палестинський;

22 листопада, — мученик Тимофій;

11 грудня, — єпископ Тимофій.

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