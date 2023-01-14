Именины Тимофея в 2023 году: все даты празднования Дня ангела

Тимофей нынче довольно редкое имя

Тимофей, — красивое христианское имя греческого происхождение. На сегодняшний день оно не самое распространенное, но от этого не менее интересное. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все Дни ангела Тимофея в году.

Значение имени Тимофей

Изначально имя происходит из древнегреческого и переводится как "тот, кто почитает Бога".

В разных странах на сегодня используются такие формы имени как Тимоня, Тим, Тимко, Тимотео, Тёма, Тима. В англоязычных странах прочно прижилась форма имени Тимоти.

История знает полководца Тимофея Аммонского, много епископов, мучеников, патриархов Константинопольских и Александрийских по имени Тимофей.

Среди выдающихся Тимофеев в Украине примечательны митрополит Тимофей Щербацкий, писатель и священник Тимофей Бордуляк, проповедник Тимофей Щуровский, врач Тимофей Смилевский, сын Богдана Хмельницкого Тимофей, композитор Тимофей Белоградский, кинорежиссер Тимофей Левчук, педагог Тимофей Лубенец.

Когда День ангела Тимофея?

Именины Тимофея справляют десятки раз в году. Перечислим главные по церковному православному календарю:

1 января, — диакон Тимофей Мавританский;

17 января, 4 февраля — святой епископ Ефесский Тимофей;

— святой епископ Ефесский Тимофей; 6 февраля, — Тимофей Сицилийский;

26 февраля, — патриарх Александрийский Тимофей;

6 марта , — пустынник Тимофей Олимпийский (Символьский);

, — пустынник Тимофей Олимпийский (Символьский); 12 марта, — преподобный Тимофей Кесарийский;

28 марта, — Тимофей Кесарийский (Палестинский);

16 мая, — мученик, чтец Тимофей Фиваидский;

2 июня, — князь Довмонт (в крещении Тимофей) Псковский, епископ Тимофей Прусский;

25 июня, — преподобный Тимофей Фиваидский;

14 августа, — епископ Тимофей Проконесский;

1 сентября, — мученик Тимофей Палестинский;

2 сентября, — мученик Тимофей Фракийский;

11 ноября, — преподобный Тимофей Есфигменский Афонский;

18 ноября, — пресвитер Тимофей Палестинский;

22 ноября, — мученик Тимофей;

11 декабря, — епископ Тимофей.

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