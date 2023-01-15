Не змушуйте свої вікна "плакати": простий спосіб позбавитися конденсату з копійчаним інгредієнтом

Ігнорувати появу конденсату не варто

Конденсат на вікнах — поширена проблема в холодну пору року. Вона може швидко призвести до появи вогкості та плісняви в оселі. Однак є простий спосіб запобігти утворенню конденсату на вікнах.

Як пише видання Express, впоратися з конденсатом на вікнах допоможе звичайний кухонний інгредієнт, і це — харчова сода.

Як прибрати конденсат на вікнах за допомогою соди

Висипаємо вміст кількох пачок в якусь ємність, розташовуємо на вікні. Так харчова сода вбиратиме в себе всю зайву вологу, позбавляючи ваші вікна від конденсату.

Замість цього кристалічного матеріалу можна використовувати і кам’яну харчову сіль. Також ці два засоби можна змішати і розташувати на підвіконнях.

Раніше "Телеграф" писав, як усунути протяги і утеплити вікна одним недорогим способом.