Не змушуйте свої вікна "плакати": простий спосіб позбавитися конденсату з копійчаним інгредієнтом
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Ігнорувати появу конденсату не варто
Конденсат на вікнах — поширена проблема в холодну пору року. Вона може швидко призвести до появи вогкості та плісняви в оселі. Однак є простий спосіб запобігти утворенню конденсату на вікнах.
Як пише видання Express, впоратися з конденсатом на вікнах допоможе звичайний кухонний інгредієнт, і це — харчова сода.
Як прибрати конденсат на вікнах за допомогою соди
Висипаємо вміст кількох пачок в якусь ємність, розташовуємо на вікні. Так харчова сода вбиратиме в себе всю зайву вологу, позбавляючи ваші вікна від конденсату.
Замість цього кристалічного матеріалу можна використовувати і кам’яну харчову сіль. Також ці два засоби можна змішати і розташувати на підвіконнях.
Раніше "Телеграф" писав, як усунути протяги і утеплити вікна одним недорогим способом.