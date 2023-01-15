Як швидко зігрітися в приміщенні: три корисних лайфхаки

Відключення опалення через блекаути не стануть проблемою, якщо скористатися кількома простими порадами

Нинішня зима стала для багатьох українців досить складною, адже температури за вікном лишають бажати кращого, а опалення працює нерегулярно через відключення світла. Утім, щоб не мерзнути вдома, важливо пам'ятати не лише про правильне розташування меблів у кімнатах, а й деякі корисні лайфхаки, які зрештою допоможуть швидко зігрітися і втримати тепло.

Детальніше повідомляють "Вікна". Зазначимо, що кожен із перерахованих способів якнайкраще підійде для утеплення в нічний час, коли ми найбільш вразливі до низьких температур.

Слідкуйте за температурою в приміщенні

Загальновідомий факт — у прохолодному приміщенні легше заснути, ніж у добре прогрітому. Саме тому не намагайтеся максимально опалювати приміщення за допомогою обігрівачів чи інших підручних засобів. Насправді, якщо у кімнаті буде від 15 до 19 градусів вище нуля, це дозволить вам швидше зігрітися під улюбленою ковдрою. До того ж, подібна температура дозволить легше прокинутися вранці.

Утепляйте ноги

Стара приказка стверджує, що голову слід тримати в холоді, а ноги — в теплі. Це й не дивно, адже регуляторами температури в нашому організмі є кінцівки. Якщо ноги будуть у бавовняних шкарпетках, вони швидше зігріються. При цьому намагайтеся не "зловживати" товстими чи в'язаними шкарпетками, щоб не занадто швидко зігріватися тощо.

Також можна використовувати грілку, для якої підійде навіть звичайна пластикова пляшка із гарячою водою. Тільки не забудьте її обмотати чимось — хоча б рушником, аби не обпектися.

Слідкуйте за якістю ковдри

Якщо ваша ковдра синтепонова, то майте на увазі, що в неї є свій термін придатності. Більшість подібних речей швидко псуються вже після першого прання, коли наповнювач "збивається" в одному місці. До того ж, саме синтепонові ковдри мають вельми поганий теплообмін. Зауважте: якщо ви почали частенько прокидатися посеред ночі із відчуттям холоду, навіть будучи під ковдрою, це гарний сигнал для покупки нової ковдри.

Раніше "Телеграф" ділився кількома порадами, які загалом допоможуть вижити у квартирі чи будинку без опалення.

Крім цього не варто забувати про те, як можна зігрітися у сильні морози на вулиці.