Жодних білих розводів на взутті: який засіб миттєво впорається з плямою від солі

Зимові черевики або чоботи можна легко очистити завдяки підручному продукту

У зимову пору року взуття потребує особливого догляду. Якщо черевики промокли від снігу, їх потрібно правильно сушити. А коли на чоботях проступили білі розводи від солі, якою посипають доріжки в ожеледицю, то діяти краще якнайшвидше.

Є один дієвий лайфхак, який прибере плями від солі на взутті взимку. Все, що вам знадобиться, один кухонний підручний інгредієнт – столовий оцет. Він чудово впорається з чищенням чобіт і черевиків, у тому числі замшевих, пише fashionmagazine.

Ось найпростіший спосіб впоратися з білими сольовими плямами: спочатку якнайшвидше витріть пляму водою і м’якою ганчіркою. Якщо вона свіжа, то цієї маніпуляції виявиться достатньо.

Якщо забруднення не пішло, а розводи залишилися, то спробуйте метод очищення з оцтом. Для цього змочіть ганчірку сумішшю однієї частини води і частини оцту і обережно протріть плями. Для найстійкіших плям підійде нерозбавлений оцет. В кінці протріть всю поверхню чистою тканиною, щоб видалити всі сліди солі, та дайте взуттю повністю висохнути. В ідеалі сушіть черевики на повітрі, набивши носки газетою, щоб прискорити процес. Крім того, варто запобігти подальшим забрудненням і пошкодженням, обробивши взуття захисним засобом для матеріалу в зимових умовах.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна ставити взуття на батарею для сушіння у зимовий період.