Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Близнюки зможуть вирішити проблеми, а Козороги — знайти баланс

Багатьох на тижні чекають емоційні гойдалки

Третій тиждень січня багатьом може завдати неприємностей і зірвати плани, проте інші навпаки зможуть знайти вихід із глухого кута і розібратися в собі.

Саме так стверджують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 16 по 22 січня 2023 року.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Місяць

Це карта ілюзій та обману. Ви можете бути схильні до прокрастинації, страхів і розгубленості наступного тижня, проте не варто відкладати важливі справи, просто будьте обережні.

Телець — Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. Найближчими днями якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Близнюки — перевернута П’ятірка жезлів

Найближчими днями Ви можете знайти новий вдалий вихід із неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас це чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Рак — перевернутий Король Кубків

У цьому положенні карта попереджає, що наступного тижня Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні з кимось найближчими днями, хтось із них може носити маску.

Лев — перевернута Імператриця

Карта попереджає, що у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Діва — перевернута Трійка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом удача може бути не на Вашій стороні, якась задумана справа може завершитися не так, як Ви того хотіли б. Вас можуть обговорювати за спиною або виявити якусь іншу підлість щодо Вас.

Терези — перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Скорпіон – порожня карта

У колоді дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин неможливо дати відповідь на питання, що Вас цікавить, — можливо, результат подій ще не визначений, або Вам не варто про нього знати.

Стрілець — Диявол

Це карта страхів та помилок, які відбуваються під їх впливом. Погляньте на своє життя і подумайте, чи все ви робите правильно? Можливо, у Вас є нездорові уподобання, схильність "пускати пил в очі" та надмірий потяг до матеріального? Диявол може загострити всі такі хворі прояви, і навряд чи це принесе щастя.

Козоріг — Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владика гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то цього тижня це може хоч трохи, але змінитись.

Водолій — перевернуті Закохані

Найближчими днями Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не найвірніших рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Риби — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Найближчим часом можете сміливо покластися на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам карти Таро обіцяють багатство у 2023 році.