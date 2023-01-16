Що нанести на лінзи окулярів, щоб не запотівали взимку: народні методи

Вдаємося до допомоги підручних засобів

У холодну пору року всі люди, які носять окуляри, мають ту саму проблему – запотівання окулярів. Основною причиною є різниця температур, коли людина входить з морозу в тепле приміщення, вологе повітря охолоджується на прохолодних лінзах. В результаті утворюється конденсат.

Прибрати цей неприємний ефект можна за допомогою підручних засобів. Хорошими помічниками у боротьбі із запотівання окулярів є прості засоби, які є в кожній оселі, пише uaportal.com.

Чим обробити окуляри, щоб вони не потіли

Озбройтесь звичайним шампунем, милом або зубною пастою, і перед виходом на вулицю нанесіть на лінзи з обох боків по крапельці цих засобів. Після цього протріть їх м’якою серветкою. Також можна нанести і невелику кількість гліцерину, що продається у будь-якій аптеці.

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