Коли Хрещення у 2023 році: дата, заборони та звичаї свята

Це дуже важливе свято, яке багате на різні традиції та заборони.

Поки церкви в Україні ще не перейшли на новий календар, традиційно в січні відзначатиметься ще одне найважливіше християнське свято, яке входить до головних дванадцяти подій, — Хрещення Господнє. Це дуже важливий день, присвячений хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається свято Водохреще, а також про головні традиції та основні заборони цього дня. Що можна і не можна робити на Хрещення – читайте далі.

Хрещення Господнє: дата свята у 2023 році

Традиційно для православних, які користуються юліанським календарем, Водохреще відзначається 19 січня 2023 року, тоді як прихильники григоріанського календаря відзначили свято ще 6-го числа.

Хрещення Господнє: головні традиції

У цей період віряни наділяють воду унікальними чудодійними властивостями. Вважається, що вона здатна лікувати людей фізично та духовно, не псуватись і її можна зберігати цілий рік. Також, звідси і прийшла традиція купання у ополонці на Водохреще. Віряни вважають, що таким чином можна очиститись від гріхів, проте раніше ПЦУ вже розвіяла цей міф.

У освячену купіль слід занурюватися три рази, зі словами: "В ім’я Отця, Сина та Святого Духа"

Крім цього, у Хрещенський Святвечір, який відзначається 18 січня, важливо дотримуватися суворого посту. А це означає, що вечеря в цей час має бути пісною та безалкогольною. І за традицією, на столі має бути кутя.

Що не можна робити на Хрещення Господнє:

не можна плакати,

не можна скупитися, особливо набираючи освячену воду,

не можна ні з ким сваритися,

категорично заборонено скаржитися, наклепувати і пліткувати,

не можна розбавляти освячену воду,

категорично заборонено лаятись,

перед купанням у ополонці заборонено пити алкоголь,

не можна прати, прибирати, шити та в’язати.

Нагадаємо, 2023 року вперше в історії глава ПЦУ митрополит Єпіфаній проведе хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі. Повідомляється, що всі заходи безпеки та обмеження, які необхідні в період воєнного стану, будуть дотримані.