Жах для метеозалежних починається: на Землю насуваються відразу шість магнітних бур

Кінець січня і початок лютого будуть дуже несприятливими щодо сонячної активності.

Половина зими вже пройшла, проте до настання весни на Землю обрушиться ще кілька магнітних бур. Дві з них варто чекати у січні.

Як йдеться в матеріалі РБК-Україна, перша з них розпочнеться 18 січня і триватиме два дні. За оцінками, її сила досягне позначки 5, що розцінюється як слабка магнітна буря.

Друга буря січня накриє Землю на початку наступного тижня, 23 січня. Зазначається, що вона буде короткочасною, але сильною.

Залишок січня пройде без особливих збурень у магнітосфері, проте вже на початку лютого трапляться кілька небезпечних для метеозалежних людей періодів.

Перша магнітна буря останнього місяця зими накриє Землю 5 числа й очікується, що вона буде дуже сильною, а наступна вже середня за потужністю очікується через два дні, тобто 7 лютого.

На цьому періоди обурення у магнітосфері планети не закінчаться, оскільки ще одна сильна буря очікується 10 числа.

"Сезон" закінчиться слабкою бурею 15 лютого і до кінця місяця метеозалежні зможуть зітхнути з полегшенням.

Як відомо, магнітні бурі є наслідком взаємодії сонячного вітру з магнітосферою нашої планети, вони здатні впливати на роботу чутливої електроніки та провокувати погіршення самопочуття у деяких людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що варто робити чутливим людям для того, щоб захистити себе від впливу магнітних бур.