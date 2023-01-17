Все робиться дуже просто: сім лайфхаків для автомобілістів узимку

Знадобляться лише прості підручні матеріали

Для багатьох автолюбителів буває великою проблемою завести машину в мороз. Існує багато різних популярних порад, як упоратися з цим. Однак у машини взимку є й інші проблеми.

"Телеграф" зібрав сім цікавих лайфхаків, які допоможуть вам комфортніше пройти зимовий сезон та подбати про свого залізного коня. Вони стосуються трьох важливих проблем — обмерзання самої машини, замерзлого замку і вікон, що запітніють.

Одна з проблем автолюбителів — це запотіваня вікна

Щоб впоратися з цим, можна використовувати підручні засоби — крем для гоління. Його можна знайти нанести на внутрішній бік вікна автомобіля тонким шаром, а потім протерти насухо. Також можна змушувати на ніч у машині носок, наповнений котячим наповнювачем для туалету. Він допоможе висушити повітря і тоді вікна менше запотіють. Цей спосіб підходить для позбавлення запаху. Також важливо не забувати не залишати у машині різні рідини. Вони можуть як дати вологу, так і промерзнути та розірвати пляшку.

Як уникнути зледеніння

Важливо також не допустити того, щоб замерзли бічні дзеркала, якщо ви залишаєте свою машину на вулиці. Накрийте їх пластиковими пакетами і використовуйте гумки для того, щоб їх зафіксувати — так вони залишаться чистими і без криги. Якщо у вас буде в машині старий килимок або покривало їм можна накрити лобове скло, щоб воно не зледеніло.

Відкрити замерзлий замок

Перший і найпростіший спосіб — розпиліть трохи WD-40 на замки, щоб запобігти утворенню льоду всередині. У зв’язку з епідемією коронавірусу у багатьох є дезінфікуючі засоби і ними можна покрити ключі і спирт у складі допоможе розморозитися замку зсередини. Ще один спосіб допомогти замку, який не завжди можна реалізувати, використати соломинку. Через неї можна дмухати тепле повітря всередину і це призведе до відтавання замку.

Нагадаємо, ніщо не вбиває автомобіль так, як тривала стоянка у кучугурі. Сніг "вбиває" в машині буквально все — електрику, гумові, металеві та пластикові деталі, оздоблення салону (абсолютно герметичних машин не буває, а сніг іноді тане). Корозія шкодить не тільки кузову, а й деталям підвіски, гальмової системи, трансмісії, може проникнути і в двигун.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко очистити всю машину від льоду, що налип. Правильний підігрів може допомогти і двірникам, якщо вони прилипли до лобового скла.