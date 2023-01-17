Як одягатися взимку, щоб виглядати стильною і стрункою: п’ять секретів від експертів

На що звертати увагу під час формування зимового аутфіту

Дівчата мріють завжди виглядати стрункими і красивими. Якщо влітку це не так вже й складно, то взимку пуховики й товсті светри роблять свою "чорну справу", візуально додаючи кілька сантиметрів на талії. Прибрати неіснуючі кілограми допоможуть грамотно підібрані речі та деякі модні прийоми.

Як підібрати зимовий одяг, в якому ви будете виглядати стрункішою, і при цьому не замерзнете, розповідає "Школа стилю". Ці 5 модних порад можна вважати універсальними порадами для створення ідеального зимового аутфіту.

1 — Додавання вертикалей

Це один із найпопулярніших стилістичних прийомів для надання образу стрункості. Вертикалі допомагають прибирати декілька сантиметрів в об'ємі та візуально видовжити зріст. Незастібнутий верхній шар (пальто чи куртка) — найпростіший спосіб додати вертикалі в образ. Проте взимку нам доводиться відмовлятися від цього стилістичного прийому. Тож, як можна додати вертикалей в образ? Одягніть довгий спадаючий шарф або ж обирайте верхній шар з рядом ґудзиків.

2 — Кольорова єдність

У застебнутому вигляді найкраще виглядають образи, зібрані за принципом кольорової єдності. Тому для створення більш гармонійних силуетів взимку – віддавайте перевагу монохромним поєднанням.

3 — Виражена талія

Якщо ви все ж плануєте одягнути контрастні плечові та поясні вироби, підбирайте взуття в тон. Таким чином образ буде менш порізаний горизонталями і виглядатиме більш гармонійно.

4 — Гра об'ємів

При створенні зимового образу не варто забувати і про гру об'ємів. Правило досить просте: під об'ємний пуховик чи пальто слід одягати менш об'ємні поясні вироби. Якщо верхній шар не надто об'ємний – можна вдягати широкі штани.

5 — Довжина штанів

У зимових образах довжина штанів може бути різною. Для палаццо варто брати повну довжину, а для завужених моделей можна обирати як повну, так і коротку. Стилістичний лайфхак: якщо штани відкривають частину взуття, де розташована щиколотка — це автоматично робить образ тендітнішим.

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