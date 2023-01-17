Як зігрітися у квартирі, коли немає опалення: рятувальники дали поради

Декілька простих порад допоможуть вам завжди залишатися в теплі

В Україні триває складна та холодна зима, в ході якої не виключені перебої з опаленням через масовані ракетні атаки по нашій країні. У зв’язку з цим кожному українцю слід знати лайфхаки, як не дати собі замерзнути вдома, коли немає опалення.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) дали кілька корисних та ефективних порад щодо того, як громадянам грітися всередині холодного приміщення.

Одяг

Рятувальники радять використовувати спосіб багатошарового одягу, коли ви хочете зігрітися. Спочатку має йти термобілизна, потім светр і теплі штани, а також слід не забути про теплі шкарпетки, а зверху потрібно вкритися щільним пледом.

Їжа, напої та грілка

Зігрітися під час відключення опалення у квартирі або будинку чудово допоможуть гарячі напої або тепла їжа. Разом з тим, можна використовувати грілку, щоб стало тепліше. Її, до речі, досить просто і швидко можна зробити своїми руками.

Рух та заборона на алкоголь

У ДСНС рекомендують якнайбільше рухатися, це допоможе швидше зігрітися. Можна включити свою улюблену музику і потанцювати або зробити зарядку.

Водночас рятувальники радять відмовитись від алкоголю. Насправді він лише притуплює відчуття холоду в організмі. Людина може не відчути, як вона переохолоджується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про п’ять ефективних способів, які допоможуть зігрітися взимку як у приміщенні, так і на вулиці.