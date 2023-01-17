Нанесіть цей засіб на шапку і волосся не електризуватиметься: дієвий трюк
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Невеликий лайфхак запобіжить проблемі з електризацією
У зимовий період ви часто помічали, як після зняття шапки або капюшона ваша зачіска помітно псується. А якщо у вас довге волосся, то воно так і липне до вашого теплого шарфа. Зі статикою волосся можна легко впоратися, не тільки змінивши пластиковий гребінець, а й провернувши один дієвий трюк.
Проти електризації волосся взимку є один ефективний засіб, хоч і вельми нестандартний. Лайфхак передбачає використання звичайного оцту, пише видання "Апостроф". Це непогана альтернатива антистатику, яка допоможе усунути статичну електрику у волоссі.
Що ж потрібно зробити, щоб волосся не електризувалося? Для приготування саморобного антистатика виконайте такі кроки:
- Наповнити пульверизатор розчином зі склянки дистильованої води, 4 столових ложок оцту і столової ложки гліцерину. Додати улюблену ефірну олію, щоб засіб набув приємного аромату.
- Ретельно перемішати.
- Наносити антистатик на шапки, шарфи чи светри.
Крім того, зменшить можливість електризації волосся вибір правильного матеріалу одягу. Краще одягати светри, шапки та шарфи не з акрилу, поліаміду чи поліестеру, а віддавати перевагу бавовні й віскозі.
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