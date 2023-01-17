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Нанесіть цей засіб на шапку і волосся не електризуватиметься: дієвий трюк

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Взимку волосся охоче липне до одягу Новина оновлена 17 січня 2023, 16:21
Взимку волосся охоче липне до одягу. Фото pinterest.com

Невеликий лайфхак запобіжить проблемі з електризацією

У зимовий період ви часто помічали, як після зняття шапки або капюшона ваша зачіска помітно псується. А якщо у вас довге волосся, то воно так і липне до вашого теплого шарфа. Зі статикою волосся можна легко впоратися, не тільки змінивши пластиковий гребінець, а й провернувши один дієвий трюк.

Проти електризації волосся взимку є один ефективний засіб, хоч і вельми нестандартний. Лайфхак передбачає використання звичайного оцту, пише видання "Апостроф". Це непогана альтернатива антистатику, яка допоможе усунути статичну електрику у волоссі.

Що ж потрібно зробити, щоб волосся не електризувалося? Для приготування саморобного антистатика виконайте такі кроки:

  • Наповнити пульверизатор розчином зі склянки дистильованої води, 4 столових ложок оцту і столової ложки гліцерину. Додати улюблену ефірну олію, щоб засіб набув приємного аромату.
  • Ретельно перемішати.
  • Наносити антистатик на шапки, шарфи чи светри.

Крім того, зменшить можливість електризації волосся вибір правильного матеріалу одягу. Краще одягати светри, шапки та шарфи не з акрилу, поліаміду чи поліестеру, а віддавати перевагу бавовні й віскозі.

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Теги:
#Волосся #Зима #Антистатик #Лайфхак #Електризація