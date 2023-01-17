Нанесіть цей засіб на шапку і волосся не електризуватиметься: дієвий трюк

Невеликий лайфхак запобіжить проблемі з електризацією

У зимовий період ви часто помічали, як після зняття шапки або капюшона ваша зачіска помітно псується. А якщо у вас довге волосся, то воно так і липне до вашого теплого шарфа. Зі статикою волосся можна легко впоратися, не тільки змінивши пластиковий гребінець, а й провернувши один дієвий трюк.

Проти електризації волосся взимку є один ефективний засіб, хоч і вельми нестандартний. Лайфхак передбачає використання звичайного оцту, пише видання "Апостроф". Це непогана альтернатива антистатику, яка допоможе усунути статичну електрику у волоссі.

Що ж потрібно зробити, щоб волосся не електризувалося? Для приготування саморобного антистатика виконайте такі кроки:

Наповнити пульверизатор розчином зі склянки дистильованої води, 4 столових ложок оцту і столової ложки гліцерину. Додати улюблену ефірну олію, щоб засіб набув приємного аромату.

Ретельно перемішати.

Наносити антистатик на шапки, шарфи чи светри.

Крім того, зменшить можливість електризації волосся вибір правильного матеріалу одягу. Краще одягати светри, шапки та шарфи не з акрилу, поліаміду чи поліестеру, а віддавати перевагу бавовні й віскозі.

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