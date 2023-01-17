Чекайте на важливу зустріч: три знаки Зодіаку незабаром зустрінуться з особливою людиною

Може йтися як про старих знайомих, так і про нових людей, які матимуть неабиякий вплив на них

Найближчим часом на трьох знаків Зодіаку чекає поповнення у гаманцях. Це можуть бути премії, раптові бонуси, повернення старих давно забутих боргів абощо. А ще на трьох представників зодіакальних сузір’їв у той же період очікує інша приємна подія — зустріч з особливою людиною.

Хто ці щасливчики і чим для кожного з них запам’ятається така зустріч, розповідає focus. Астрологи зауважують, що це може бути як щось романтичне, так і "привіт" із минулого, або ж нові професійні знайомства.

Близнюки

Близнюки найближчими днями, як і завжди, застосовуватимуть усю свою чарівність і харизму при знайомстві з новими людьми. Однак їм варто запам’ятати, що наступна зустріч стане важливою для їхнього майбутнього, тому поспішати розвивати стосунки з новим знайомим (чи знайомою) не варто — нехай усе іде як має, без поспіху та зайвих рухів.

Лев

На Левів найближчими днями очікує випадкова дуже несподівана зустріч із людиною з минулого. Це не означає, що вона буде неприємною — навпаки, ви будете дуже раді побачити цю людину. Утім, не варто озиратися їй вслід і тим більше — замислюватися про відновлення спілкування. Нічого добро з цього не вийде.

Водолій

Для Водоліїв найближчі дні будуть щедрими на зустрічі з людьми, які допоможуть їм піднятися кар'єрними сходами або ж отримати вигідні робочі пропозиції. Такі зустрічі можуть відбутися у найбільш несподіваних місцях і зовсім не у формальній атмосфері, тому сміливо знайомтеся з людьми в кафе і парках, у чергах і навіть у транспорті — нічого поганого у цьому немає.

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