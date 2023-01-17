Рус

Вафельний торт по-новому: якщо замінити всього один інгредієнт, вийде набагато смачніше (відео)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Карамельна нотка зробить такий десерт дуже особливим Новина оновлена 17 січня 2023, 17:17
Карамельна нотка зробить такий десерт дуже особливим. Фото youtube Onyshkevychi

Один із найпростіших у приготуванні тортів можна начинити не згущеним молоком, а цукерками — це зробить його смак неповторним

Часто вдома хочеться приготувати щось солоденьке, не витрачаючи при цьому купу часу. В такому разі виручать прості рецепти на кшталт бананово-шоколадного десерту, для якого треба усього два інгредієнти, або ж супер-шоколадний брауні, який готується з доступних продуктів буквально за 40 хв. Ще один чудовий варіант — вафельний торт. Його полюбляють і дорослі, і діти.

А зробити його смак ще цікавішим можна, замінивши всього один продукт. Що зробить цей популярний десерт в рази смачнішим, розповідає на своєму YouTube-каналі авторка домашнього кулінарного відеощоденника "Onyshkevychi".

Інгредієнти:

  • цукерки "Корівка" — 500 г
  • вершкове масло — 180 г
  • вафлі — 8 шт.

Приготування:

  1. Пачку масла і цукерки відправляємо в сотейник (або сковорідку з товстим дном) і розтоплюємо на невеликому вогні, щоб нічого не підгоріло. Постійно помішуємо масу.
  2. Коли вона почне кипіти, відставте її в бік на 3 хв. Потім гарно перемішайте та залиште ще на кілька хвилин, щоб вона трохи охолола.
  3. Тоді беріться складати вафельний торт (цукерково-масляна суміш при цьому має бути ще теплою). На кожен корж потрібно близько 3 ст.л. крему.
  4. Готовий десерт потрібно поставити під прес на 30 хв.

Вафлі будуть хрумкими і карамельними. Така новинка має сподобатися усій родині.

Раніше ми розповідали, як приготувати вдома популярну солону карамель. Для цього рецепту не знадобиться нічого особливого — лише 4 популярні продукти, які або вже є у вашому холодильнику, або продаються у сусідньому магазині.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт #Вафлі