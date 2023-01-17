Вафельний торт по-новому: якщо замінити всього один інгредієнт, вийде набагато смачніше (відео)

Один із найпростіших у приготуванні тортів можна начинити не згущеним молоком, а цукерками — це зробить його смак неповторним

Часто вдома хочеться приготувати щось солоденьке, не витрачаючи при цьому купу часу. В такому разі виручать прості рецепти на кшталт бананово-шоколадного десерту, для якого треба усього два інгредієнти, або ж супер-шоколадний брауні, який готується з доступних продуктів буквально за 40 хв. Ще один чудовий варіант — вафельний торт. Його полюбляють і дорослі, і діти.

А зробити його смак ще цікавішим можна, замінивши всього один продукт. Що зробить цей популярний десерт в рази смачнішим, розповідає на своєму YouTube-каналі авторка домашнього кулінарного відеощоденника "Onyshkevychi".

Інгредієнти:

цукерки "Корівка" — 500 г

вершкове масло — 180 г

вафлі — 8 шт.

Приготування:

Пачку масла і цукерки відправляємо в сотейник (або сковорідку з товстим дном) і розтоплюємо на невеликому вогні, щоб нічого не підгоріло. Постійно помішуємо масу. Коли вона почне кипіти, відставте її в бік на 3 хв. Потім гарно перемішайте та залиште ще на кілька хвилин, щоб вона трохи охолола. Тоді беріться складати вафельний торт (цукерково-масляна суміш при цьому має бути ще теплою). На кожен корж потрібно близько 3 ст.л. крему. Готовий десерт потрібно поставити під прес на 30 хв.

Вафлі будуть хрумкими і карамельними. Така новинка має сподобатися усій родині.

Раніше ми розповідали, як приготувати вдома популярну солону карамель. Для цього рецепту не знадобиться нічого особливого — лише 4 популярні продукти, які або вже є у вашому холодильнику, або продаються у сусідньому магазині.