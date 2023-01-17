До кінця січня Землю накриють ще дві магнітні бурі: названо дати

Спостерігачі обсерваторій попередили про чергові спалахи на Сонці

Працівники сонячних обсерваторій попередили про те, що сонячна активність найближчими днями може викликати на нашій планеті чергову магнітну бурю.

Як повідомляє УНІАН, у зв’язку зі спалахами на Сонці, обурень у геомагнітному полі Землі варто чекати 19 та 20 січня. Дана магнітна буря матиме низьку інтенсивність.

Ще одна така ж очікується у період з 26 по 27 січня.

Магнітні бурі наслідком взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Це явище є маловивченим, проте вчена спільнота ставиться скептично до твердження про те, що вони нібито можуть впливати на здоров’я людини. Втім, там наголошують, що вони можуть впливати на роботу енергомереж та іншої електроніки.

"В умовах великого міста трамвай, який повз вас проїжджає, створює обурення магнітного поля набагато більше, ніж будь-яка магнітна буря", — пояснив завідувач лабораторії фізики навколоземного простору Інституту фізики Землі ім. О.Ю. Шмідта РАН, доктор фізико-математичних наук В’ячеслав Пилипенко.

Вчений не виключив, що це явище може мати певний вплив на людей у пограничних станах, наприклад, породіль у лікарні або людей із серцевою недостатністю, проте для переважної більшості людей їхній ефект буде непомітним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що варто робити чутливим людям для того, щоб захистити себе від впливу магнітних бур.