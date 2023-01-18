Хрещенський Святвечір 18 січня: що категорично не можна робити на Голодну кутю

За повір'ями, охрещені в цей день люди будуть щасливі протягом усього життя

У четвер, 19 січня, православні східного обряду традиційно відзначають важливе християнське свято — Хрещення Господнє, або Богоявлення, яке завершує період різдвяних свят. Однак цього дня передує не менш важлива подія — Хрещенський Святвечір або Голодна кутя.

Цього дня відбувається перше Велике освячення води, яка, як вірять у народі, у цей день має цілющі та чудодійні властивості. Також люди вірять, що ця вода може допомогти позбавитися тяжких недуг, а також її використовували для вмивання, щоб омолодитися.

Окрім водоосвячення, цього дня заведено прибирати в будинку, а також прати. Тобто 18 січня можна і потрібно робити все, щоб приготуватися до свята Водохреща.

При цьому у свято 18 січня існує чимало заборон, багато з яких пов’язані з їжею. Все тому, що перед Хрещенням важливо дотримуватися суворого посту, а це означає, що всі страви на Святвечір мають бути пісними. Також на столі обов’язково має бути кутя.

Що не можна робити 18 січня в Хрещенський Святвечір

Заборонено лаятись, сваритися, поганословити і думати про погане.

Не можна порушувати піст та вживати алкоголь.

Не можна, щоб на столі була парна кількість страв.

Не можна їсти, доки не зійде перша зірка.

Заборонено плакати.

Нагадаємо, 2023 року вперше в історії глава ПЦУ митрополит Єпіфаній проведе хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі. Повідомляється, що всі заходи безпеки та обмеження, які необхідні в період воєнного стану, будуть дотримані.