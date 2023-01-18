Хрещенський Святвечір 18 січня: що категорично не можна робити на Голодну кутю
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За повір'ями, охрещені в цей день люди будуть щасливі протягом усього життя
У четвер, 19 січня, православні східного обряду традиційно відзначають важливе християнське свято — Хрещення Господнє, або Богоявлення, яке завершує період різдвяних свят. Однак цього дня передує не менш важлива подія — Хрещенський Святвечір або Голодна кутя.
Цього дня відбувається перше Велике освячення води, яка, як вірять у народі, у цей день має цілющі та чудодійні властивості. Також люди вірять, що ця вода може допомогти позбавитися тяжких недуг, а також її використовували для вмивання, щоб омолодитися.
Окрім водоосвячення, цього дня заведено прибирати в будинку, а також прати. Тобто 18 січня можна і потрібно робити все, щоб приготуватися до свята Водохреща.
При цьому у свято 18 січня існує чимало заборон, багато з яких пов’язані з їжею. Все тому, що перед Хрещенням важливо дотримуватися суворого посту, а це означає, що всі страви на Святвечір мають бути пісними. Також на столі обов’язково має бути кутя.
Що не можна робити 18 січня в Хрещенський Святвечір
- Заборонено лаятись, сваритися, поганословити і думати про погане.
- Не можна порушувати піст та вживати алкоголь.
- Не можна, щоб на столі була парна кількість страв.
- Не можна їсти, доки не зійде перша зірка.
- Заборонено плакати.
Нагадаємо, 2023 року вперше в історії глава ПЦУ митрополит Єпіфаній проведе хрещенську молитву в Києво-Печерській лаврі. Повідомляється, що всі заходи безпеки та обмеження, які необхідні в період воєнного стану, будуть дотримані.