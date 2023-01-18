Салат "Столовий": справжня вітамінна бомба посеред зими, смачний рецепт на кожен день

Найпростіші інгредієнти та ароматна заправка зі спеціями роблять такий салат особливо вдалим варіантом для частого приготування

Взимку організму бракує вітамінів. Поповнити їх запаси допомагають різноманітні страви зі свіжих овочів та фруктів. Дуже популярними серед українців є салат із капустою та морква по-корейськи. А сьогодні ми розкажемо про ще один простий салат, який називають справжньою вітамінною бомбою.

Йдеться про салат "Столовий". У ньому є свіжа капуста, морква та огірок, які чудово смакують разом, а заправляється такий салат соусом із запашними травами. Смак та аромат цієї смакоти нікого не залишить байдужим, передає "Школа Життя".

Інгредієнти:

капуста – 500 г

морква – 1 шт.

огірок – 1 шт.

горошок консервований (або кукурудза) – 1 банка

зелень – кріп, петрушка, зелена цибуля тощо

Для заправки:

вода – 30 мл

сіль – 1 ч.л.

цукор – 2 ч.л.

спеції для салату, перець – до смаку

олія – 2-3 ст.л.

оцет 6% – 2 ст.л.

Приготування:

Капусту потрібно тонко нашаткувати. Якщо ви берете немолоді качани, то їх варто добре перетерти із сіллю, щоб капуста дала сік і стала м’якшою. Моркву натираємо на великій тертці та змішуємо з капустою. Свіжий огірок нарізаємо тонкою соломкою, а зелень — дрібно ріжемо і відправляємо до решти овочів. Останній інгредієнт – консервований горошок або кукурудза — обирайте на власний смак. Зливаємо воду з банки й додаємо цей складник до салату, добре все перемішуємо й лишаємо трохи настоятися. Тим часом робимо соус: у піалу наливаємо трохи води, додаємо сіль, цукор, спеції для салату, чорний мелений перець, яблучний оцет та олію. Все ретельно перемішуємо до повного розчинення цукру та солі, а тоді заправляємо салат. Знову все гарно перемішуємо.

В ідеалі потрібно, щоб салат настоявся хоча б 1-2 години. Так усі інгредієнти добре промаринуються і смак цієї вітамінної бомби розкриється на повну.

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