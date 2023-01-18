Як врятувати взуття, прибравши плями солі і білі розводи: корисний лайфхак

Сушити на батареї взуття з натуральної шкіри в жодному разі не можна

Розводи та плями на взутті від солі, якою посипають дороги і тротуари в зимову пору року, — головний біль кожного. Впоратися з цією проблемою можна бюджетними способами.

Щоб прибрати білий наліт із зимового взуття, достатньо скористатися кількома підручними засобами. Про те, як грамотно прибрати плями солі на виробах із різних матеріалів, пише Ukr.Media.

Як прибрати білі розводи від солі на взутті

Якщо розводи з’явилися на взутті з натуральної шкіри, слід ретельно вимити пару під теплою водою, промиваючи всілякі шви. Потім очистити шви звичайною щіткою. Ставити сушитися взуття на батарею не можна, лише при кімнатній температурі. Не зайвим буде приготувати розчин з однієї частини води і трьох частин оцту. Ним слід протерти забруднену ділянку, і плями зникнуть. При запущеній ситуації варто протерти взуття ватним тампоном, рясно змоченим у касторовій олії.

Очистити взуття з нубуку або натуральної замші можна в такий же спосіб, але пройтися забрудненими місцями і швами слід спеціальною щіткою, призначеною виключно для таких матеріалів. Також замшеве взуття зі слідами солі можна протерти нашатирним спиртом.

Раніше "Телеграф" писав, як висушити взуття взимку без використання газет і радіатора. Проста хитрість, яка вбереже взуття від псування.