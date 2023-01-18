Астрологи назвали найжахливіші звички різних знаків Зодіаку

Одні — жахливі ревнивці, інші — жити не можуть без того, щоб не звалити усі свої проблеми на когось, а хтось — просто не вміє поводитися з грошима

Погані звички є практично у всіх людей. Втім, у кожного знака Зодіаку вони свої. Отже, завдяки зіркам можна дізнатися не тільки про те, хто від природи схильний занадто сильно довіряти іншим людям, а й про найгірші сторони тієї чи іншої людини, кажуть астрологи.

Чим грішать різні знаки Зодіаку і в чому головна слабкість кожного з них, розповідає Ukr.Media. У цій статті — інформація про кожного представника усіх 12 зодіакальних сузір’їв.

Овен

У них неймовірно великий енергетичний потенціал, який їм як допомагає, так і заважає. Найгірша звичка цих людей — безпардонність, прямолінійність і невміння правильно вести діалог. Ще одна погана звичка — агресія. Овни лізуть у конфлікти, щойно їм здається, що їх інтереси утискають. Ще один мінус цього знака Зодіаку — жарти. Вони жартують багато і нерідко — недоречно, адже мають специфічне почуття гумору.

Телець

Тельці бувають дуже неохайними. Жити в бруді для них — взагалі не проблема. Безлад у домі, на робочому місці та в машині — цілком нормальна ситуація для представників цього знака. А ще вони обожнюють вважати людей своєю власністю. Це дуже погано, адже стати щасливою людині поруч з Тельцем нескладно, однак триватиме це щастя зовсім недовго, бо тотальний контроль мало кому сподобається. Також цей знак Зодіаку астрологи вважають найбільш мстивим — навіть Скорпіони можуть тільки позаздрити їхньому вмінню псувати життя кривдників.

Близнюки

Близнюкам подобається привертати до себе увагу, але це не погана, а скоріше нормальна людська риса. Є тільки одне "але" — вони абсолютно не дорожать цією увагою, через що довгострокові стосунки у них можливі лише з такими ж неуважними людьми. Близнюки без докорів сумління обманюють друзів і близьких, приміряючи на себе різні маски і намагаючись здаватися кращими, ніж вони є. Ще один величезний недолік людей цього знака Зодіаку полягає у його невмінні зберігати таємниці.

Рак

Раки схильні занадто сильно прикрашати події. Особливо, якщо є можливість виставити себе неймовірними мучениками або ж постати перед людьми як мегауспішна особистість. У своїх розповідях Раки завжди найкрасивіші, найсильніші, найрозумніші — такі собі супергерої серед простих смертних. Є іще дещо, чим можна охарактеризувати цей знак Зодіаку — забудькуватість. Вони не вдають, що забули про щось надзвичайно важливе, а реально забувають все, що не є для них пріоритетом. Також Раки дуже замкнуті та схильні ображатися з будь-якого приводу. Навіть якщо вони сказали вам, що все в порядку, все одно будуть постійно думати про те, що хтось завдав їм болю.

Лев

Левам стати успішними у житті заважає тільки їх егоїзм і хвастощі. Навіть якщо Леви в чомусь не дуже хороші, вони не упустять можливості виставити себе у найкращому світлі. Представники цього знака Зодіаку жити не можуть без схвалення оточення і зроблять заради крихти похвали усе що завгодно. Ще один жирний мінус цих людей у тому, що з ними в одному будинку краще завжди мовчати, інакше потім уникнути проблем не вийде.

Діва

Позбутися від проблем Дівам не вдається ніколи. Найжахливіша їхня звичка — це постійні скарги на життя. Виправити це дуже складно, бо їх такий розклад, як би дивно це не звучало, влаштовує. Діви дуже нещасні, коли їх критикують, бо в душі вони — справжні перфекціоністи. Вони болісно сприймають будь-які зауваження на свою адресу, зате залюбки роздають поради усім навколо і роблять зауваження з будь-якого приводу.

Терези

Терези — це люди, які хочуть всім сподобатися. Вони володіють однією з найжахливіших звичок — обожнюють витрачати гроші, причому на всілякі непотрібні дрібнички. Представники цього знака Зодіаку дуже люблять слідувати моді й бути в тренді, але це виходить у них далеко не завжди. Невміння витрачати гроші — величезний мінус цих людей, який заважає їхнім близьким.

Скорпіон

Скорпіони мають цілий набір шкідливих звичок. По-перше, вони дуже злопам'ятні, що часом доходить до абсурду. Навіть через багато років представники цього знака можуть пригадати людям їхні не найкращі вчинки, що часом дуже дивує жертву. А ще — це люди, які мстяться найвитонченішими способами. По-друге, Скорпіони часто не вміють розслаблятися. Вони або працюють на всі сто, або відпочивають і ні на що не звертатимуть уваги, навіть якщо на Землю прилетить астероїд і людству доведеться почати боротися за виживання. Третя жахлива звичка Скорпіонів — маніпулювати людьми. В цьому вони просто неперевершені. Їм подобається бути біля керма, але таємно. Якщо ж зманіпулювати не виходить, особа відразу стає ворогом №1, разом з усією своєю родиною та друзями.

Стрілець

Стрільці дуже дивні, бо гроші, удача і любов для них не є принциповими цілями. Вони дуже оригінальні, що часто й відштовхує від них інших людей. А ще Стрільці обожнюють маніпулювати людьми і зіштовхувати їх лобами. Вони безпринципні — для цього знака Зодіаку не складає жодних труднощів скористатися людиною, яку навіть не можна назвати другом чи бодай хорошим товаришем. Ніколи не варто купуватися на їхню награну доброту і сердечність, адже насправді під цим шаром — людина, якій начхати на всіх навколо.

Козоріг

Козороги занадто сильно зайняті вирішенням проблем із грошима, тому їм часто бракує часу на любов та увагу, яку слід приділяти іншим людям. Найгірша звичка цих людей — зайва працьовитість, що межує з божевіллям. У любові Козороги мають погану звичку тільки отримувати, але ніяк не віддавати. Ще один їхній мінус — не розповідати нічого про себе: будь-який діалог із ними за кілька хвилин перетворюється у монолог.

Водолій

Водолії жахливо ревниві. Навіть якщо стосунки з людиною вже підходять до логічного завершення, не варто розслаблятися. Вони люблять стежити за близькими і контролювати кожен їхній крок. Представники цього знака часто називають людей своїми друзями, однак це далеко не завжди відповідає дійсності. Прагнення до незалежності у Водоліїв — просто на неймовірному рівні, тому у відносинах вони занадто холодні. Все, чим зайняті їхні думки — це те, як стати привабливішим в очах інших. при цьому вони забувають про те, що потрібно відповідати тому, що ти будуєш в головах інших людей.

Риби

Виконання бажань для Риб має принципове значення. Роблять вони це дуже мляво, тож у разі невдач знаходять розраду на дні пляшки. Риби входять до списку найбільш питущих знаків Зодіаку. У складних ситуаціях вони, як ніхто інший, потребують опори. Однак, щойно все стає на свої місця, вони від неї відразу відмовляються, ще й засуджують, мовляв, їм треба давати більше свободи. Потім все відбувається заново і так — коло за колом. Ще один мінус цього зодіакального сузір’я — надмірна депресивність. Цією жахливою звичкою вони вміють відштовхувати від себе навіть найбільш терплячих людей.

Раніше ми розповідали про три знаки Зодіаку, які здатні правити цілим світом. Ці жінки володіють неперевершеною інтуїцією та неабияким магнетизмом, що й дозволяє їм підкорювати усіх навколо.